Papa, Paskalya ayininde Ukrayna ve Gazze’de barış çağrısında bulundu

By euronews

Papa Francis, bu yıl Ukrayna ve Gazze’deki insanları, savaşla karşı karşıya olan herkesi, özellikle de “gülmeyi unutan” çocukları düşündüğünü söyledi

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Kış boyunca sağlık sorunları yaşayan Papa Francis, pazar günü yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı Paskalya ayinine liderlik ederek, Gazze’de ateşkes ve Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Papa, Aziz Petrus Meydanı’na bakan balkondan kalabalığın alkışları arasında “Barış asla silahlarla değil, uzatılmış eller ve açık kalplerle yapılır” dedi.

Gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan Papa, tüm kış boyunca solunum sorunlarıyla mücadele ediyordu ve özellikle de geleneksel Hayırlı Cuma alayına katılmayınca Paskalya ayinlerini yönetip yönetemeyeceği bilinmiyordu.

Vatikan ayine yaklaşık 60 bin kişinin katıldığını ve daha fazlasının Via della Conciliazione bulvarını doldurduğunu açıkladı.

Paskalya Ayini, Hristiyanlıktaki en önemli tarihlerden biri ve inananlar tarafından İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği gün olarak kabul ediliyor.

Pazar ayini, papanın geleneksel olarak insanlığı etkileyen tehditlerin bir listesini sunduğu “Urbi et Orbi” (şehre ve dünyaya) kutsamasından önce yapılıyor.

Francis, bu yıl Ukrayna ve Gazze’deki insanları, savaşla karşı karşıya olan herkesi, özellikle de “gülmeyi unuttuğunu” söylediği çocukları düşündüğünü söyledi.

Papa “Uluslararası hukuk ilkelerine saygı çağrısında bulunurken, Rusya ile Ukrayna arasında tüm mahkumların genel değişiminin gerçekleşmesi yönündeki umudumu ifade ediyorum: her şey herkesin iyiliği için!” dedi.

Hamas’ın elindeki rehinelerin “derhal” serbest bırakılması, Gazze’de derhal ateşkes sağlanması ve Filistinlilere insani yardım sağlanması çağrısında da bulundu.

Euronews