Filistin Direnişi: İşgal, Korkunç Suçunu Amerika’nın Desteğiyle Şifa Kompleksi’nde İşledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İŞGAL EDİLEN KUDÜS (SANA) – Filistin direnişi, İsrail işgalinin korkunç suçunu Gazze Şehri’ndeki Şifa Tıp Kompleksi’nde Amerikan desteğiyle işlediğini vurgulayarak, uluslararası topluluğa bu suçu kınama ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni işgal suçlarını soruşturmak için fiili önlemler başlatmaya çağırdı.

Direniş bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sabah, terörist işgal ordusunun Şifa Tıp Kompleksi’nden çekilmesinin ardından, binaların yıkılması, çevredeki mahallelerin sakinlerinin başına yakılması ve havaya uçurulması da dahil olmak üzere, mekânda meydana gelen büyük yıkımın boyutu ortaya çıktı. Bu korkunç suçun, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tam ve sınırsız desteğiyle, dünya hiçbir şey yapmadan Gazze Şeridi’nde en korkunç soykırım savaşlarını yürütmeye devam eden bu haydut faşist oluşumun niteliğini gösterdiğini vurguluyoruz.”

Direniş, bu Nazi suçlarının, Filistin halkının desteğini ve barbar saldırganlığa tüm kahramanlık ve fedakarlıkla karşı koyan yiğit direnişini zayıflatmayacağını gösterdi.

Direniş ayrıca, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler’e, işgalin Şifa kompleksi ve çevresine karşı işlediği bu korkunç suçu kınamaya ve derhal Gazze Şehri’ne girerek suçun boyutlarını görmeye çağrıda bulunarak, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere uluslararası yargı organlarına, bu suçun ve işgalin soykırım savaşının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’nde işlediği tüm suçların soruşturulması için fiili prosedürleri başlatması çağrısında bulunuldu.

Direniş açıklamasında da, dünyanın özgür halklarına ve Arap ve İslam ulusunun kitlelerine, barbar İsrail düşmanı ve destekçilerine baskı yapma hareketini yoğunlaştırmaya ve Filistin halkına ve direnişine her türlü destek ve desteği sağlamaya çağırdı.

SANA