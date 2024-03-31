Suriye’de Batı Takvimini Takip Eden Hıristiyan Mezhepleri, Paskalya’yı Kutluyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM (SANA) – Suriye’de Batı takvimine uyan Hıristiyan mezhepleri, bugün, Sevgi ve Barış Elçisi İsa Mesih’in Diriliş Bayramı olan şanlı Paskalya Bayramı’nı, kilise ve ibadethanelerde dualar ve ayinler düzenleyerek kutladı.

Şam’ın Zeytin Mahallesi’ndeki Nayah Meryem Ana’nın Melkite Rum Katolik Patrik Katedrali’nde, Melkite Rum Katolik Patriği Yusuf El Absi Hazretleri başkanlığında dini bir ayin düzenlendi. Patrik’e, Patrik Vekili Piskopos Nicholas Antipas ve birkaç seçkin rahip yardım ederken, katedral korosu da ayine hizmet etti.

Patrik El Absi, ayinde yaptığı konuşmada, insan hayatına huzur, gülümseme ve neşe eken her eserde yoğunlaşan şanlı Paskalya’nın yüce anlamlarına dikkat çekerken, dünyada her gün meydana geldiğini gördüğümüz tüm adaletsizliklere, kötülüklere ve zulümlere rağmen, İsa Mesih’in bağışlamayla dirilişini örnek almanın önemine işaret etti.

El Absi ayrıca, İsrail’in Gazze’ye ve işgal altındaki Filistin’e yönelik saldırganlığına son verilmesi çağrısında bulunurken, konuşmasını, Yüce Allah’tan Suriye’yi, halkını, ordusunu ve lideri Sayın Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı koruması, güvenliğe kavuşturması, şehitlerine rahmet, yaralılarına şifa vermesi için dua ederek tamamladı.

SANA