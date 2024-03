Piskopos Krikor Kosa Paskalya Ayini’nde: Suriye’ye Barış Ve Sevgi Diliyor, Ermenilere Kucak Açmasını Anıyoruz – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

KAHİRE (SANA) – İskenderiye Piskoposu Krikor Kosa, Ermeni Katoliklerine Suriye’de, Filistin’de ve dünyanın tüm ülkelerinde barış ve sevginin hakim olacağı umudunu dile getirdi.

Piskopos Krikor, Paskalya münasebetiyle Kahire’de Ermeni Katolikler için düzenlenen Ayinde, ” İsa’nın dirilişinde Suriye’nin Ermenilerin yanında yer aldığını ve onları kucakladığını hatırlıyor ve İsa’nın dirilişiyle her zaman yaşamı yeniliyoruz” diyerek, Suriye kapılarını bugüne kadar her zaman Ermeni halkına açmıştır ve biz gurur duyuyoruz ve Ermeni babalarımızın ve dedelerimizin başına gelenleri her zaman hatırlıyoruz” diyerek, Gerçek barışı tesis etmek için canla başla çalışan Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’a selamlarımızı gönderiyoruz” ifadelerini kulandı.

Piskopos Krikor, sevgili Suriye’ye selamlarını ileterek, “Suriye, düşmanlarına ve ona zarar vermek isteyenlere karşı galip geldi; orada güvenlik, huzur ve gücün hakim olmasını temenni etti” dedi ve Piskopos Krikor ayrıca Müslümanların Ramazan Bayramını da tebrik etti.

İlahi Ayine, Suriye’nin Arap Devletleri Birliği’ndeki daimi temsilcisi ve Mısır’daki diplomatik misyon başkanı Büyükelçi Hüsamettin Ala katıldı. Kendisi de Paskalya münasebetiyle Ermeni Katoliklerini tebrik ederek sevgi ve barış diledi.

SANA