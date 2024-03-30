ABD yönetimi riyakarlıkta sınır tanımıyor: İsrail’e binlerce güdümsüz bomba ve 25 adet F-35 satışına onay

Artı Gerçek – ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki anlaşmazlık görüntüsünün altında Biden yönetiminin İsrail’e daha fazla bomba ve savaş uçağı tedarikini onayladığı belirtildi.

İsrail’in soykırımla suçlandığı Gazze Savaşı’na dünya kamuoyunun gösterdiği tepki, seçim yılından geçen ABD’yi de içine alırken, Amerikan medyası, Biden yönetiminin milyarlarca dolarlık bomba ve savaş uçağının İsrail’e transferine sessizce izin verdiğini duyurdu.

SİVİL KATLİAMLARIYLA MEŞHUR BOMBALAR

Henüz resmi açıklama yapılmadığından, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri adlarının açıklanmaması kaydıyla The Washington Post’a konuştu. Habere göre İsrail’e tedarik edilecek yeni silah paketleri, 1800’den fazla adet yaklaşık 1000 kiloluk MK84 güdümsüz bombası ve 500 adet yaklaşık 250 kiloluk MK82 güdümsüz bombasını içeriyor.

Biden yönetimi her gün Netanyahu hükümetinin Gazze’de sivil can kayıplarını en aza indirgemesi açıklaması yaparken, WPost’un da işaret ettiği üzere İsrail hava saldırılarının neden olduğu katliamlarda kullanılan silahlardan birinin 1000 kiloluk MK84 bombası olduğu biliniyor. MK84 gibi MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar sınıfına giriyor.

2.5 MİLYAR DOLARLIK PAKETE F-35’LER DE DAHİL

Biden yönetiminin kamuoyuna İsrail’in Refah’a “büyük” kara harekatı düzenlememesi için uyarı açıklamalarının gölgesinde gelen 2.5 milyar dolarlık silah satışı, başka mühimmatların yanısıra 25 adet F-35 ve uçak motoru da içeriyor.

’16 YIL ÖNCEKİ BİLDİRİME DAYANARAK’

Haberde, Biden yönetiminin yeni satışı Kongre’ye bildirmemesi ve kamuoyuna duyurmamasını “2008 yılındaki Kongre bildirimine göre yaptığı” gerekçesine dayandırdığı belirtildi.

‘KONGRE BİLDİRİMİNİN ONLARCA YILLIK ÖMRÜ VAR’

Fox News Digital’in görüşünü aldığı bir ABD Dışişleri yetkilisi, “Kongre’ye yapılan bir bildirimle alınan yetkinin yerine getirilmesi, Kongre bildiriminin onlarca yıllık yaşam döngüsü boyunca onlarca tekil Yabancı Askeri Satış vakasıyla sonuçlanabilir” dedi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NIN WASHINGTON ZİYARETİNİN ARDINDAN

İsrail’e yeni silah satışına onay, bu hafta İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant’ın elinde talep ettikleri silahların uzun bir listesi ve süratle tedarik edilmeleri vurgusu eşliğinde Washington’da temaslarda bulunmasının ardından geldi.

‘İSRAİL’E SİLAH SATIŞINI KOŞULA BAĞLAMA POLİTİKAMIZ YOK’

WPost’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, “İsrail’in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz, (İsrail’e silah yardımını) Koşula bağlamak gibi bir politikamız yok” dedi. “Pratiklik açısından, F-35 gibi büyük satın almalar genellikle uzun yıllar boyunca birkaç postaya bölünüyor” diye ekledi.

Daha önce WPost tarafından Gazze Savaşı’nın başladığı 7 Ekim’den beri Kongre’ye bildirmeden 100’den fazla satış yaptığı ortaya çıkarılan Biden yönetimi, Kongre’nin Demokrat Partili üyelerinin buna tepkisine karşı “İsrail’in kendini savunma hakkına” atıf yaptı. Demokrat Parti’nin bir kısmı, İsrail’in Refah’ta sivil ölümlerini sınırlama taahhüdü olmadan ABD’den silah almamasını isterken, ilerici kanadı, İsrail’e silah satışlarının tümden durdurulmasından yana.

Şubat ayında Biden’ın yayımladığı memorandumda İsrail dahil ABD’den silah alan ülkelerin “uluslararası hukuka uygun hareket ettiğine” ilişkin teminat sunması talep edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, savaş hukuku ihlalleri videolarla kanıtlanan İsrail’in “uluslararası hukuka uygun savaş yürüttüğü” açıklamasını yapmıştı.

Washington, zaten her yıl düzenli olarak İsrail’e 3.8 milyar dolarlık askeri yardım sağlıyor.

Kasımda yeniden seçilme peşindeki Biden’ın perşembe gecesi multi-milyon dolarlık bağış toplama etkinliği düzenlediği New York’taki Radio City Music Hall önünde İsrail’e Amerikan yardımlarına son verilmesi talebiyle Filistin yanlısı gösteri yapıldı.

Biden ise hem İsrail’in Gazze Savaşı ve ABD’nin buna verdiği destek nedeniyle “pek çok Arap Amerikalının acı çektiğinden” söz etti hem de İsrail’e desteğin devam edeceği sözünü verdi.

2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den beri İsrail’in düzenlediği saldırılarda dün itibarıyla öldürülen toplam Filistinli sayısı 32 bin 623’e, yaralanan toplam Filistinli sayısı 75 bin 92’ye yükseldi. Kurbanların yüzde 70’i kadın ve çocuk. Bu sayılar sadece ulaşılabilenleri temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre İsrail’in yardımları engellemesi sonucu nüfusun yarısı akut yetersiz beslenirken, içlerinden hastaneye ulaşabilenlerden 30’dan fazlası açlıktan öldü. BM, hemen her gün Gazze için kitlesel açlıktan ölümlerin başlaması anlamına gelen kıtlık uyarısı yapıyor. (Dış Haberler)

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