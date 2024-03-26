“Umarım Erivan’da Rusya ile ilişkileri geliştirme iradesi galip gelir”

Kremlin basın sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan’da Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini sürdürme yönündeki siyasi iradenin galip geleceğini umduğunu söyledi

Peskov, Rus basınına verdiği röportajda Ermenistan-Rus ilişkilerine değindi ve şöyle konuştu:

“Dost, kardeş Ermenistan’ımızla ilişkilerde oldukça zor bir dönem yaşanıyor. İlişkimiz kardeş bir ülke olmanın da ötesinde bir şey çünkü federasyonumuzda Ermenistan’dakinden daha fazla Ermeni yaşıyor. Ve bu arada, Rusya Federasyonu’ndaki Ermeni vatandaşların ekonomik faaliyetleri, Ermenistan’ın toplam bütçesinin çok büyük bir yüzdesini oluşturuyor. İnsanlar para transfer ediyor, yılda birkaç milyar dolardan bahsediyoruz” .

Peskov, Kafkasya bölgesinde artık çeşitli bölge dışı güçlerin varlığının dikkatini çektiğini, bunun da bölge devletlerinin Rusya ile ilişkilerini etkilediğini söyledi. Peskov, “Bu güçlerin katılımının kesinlikle sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz, çünkü bu oraya istikrar ve refah getiremez” dedi.

Ermenistan- Rusya ilişkileri 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı ve özellikle 2023’teki Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik saldırısından sonra bozulmuş durumda. Ermenistan ittifak ortağı olan Rusya’nın Azerbaycan saldırıları boyunca Ermenistan’ı savunmasız bıraktığını ve Karabağ’daki barış gücü misyonunu yerine getirmediğini söylüyor. Paşinyan hükümeti tüm bu süreçte özellikle AB ve Fransa ile ilişkilerini derinleştirdi.

(Ajanslar, Civilnet)

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