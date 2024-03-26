Paşinyan: Yollar, boru hatları, kablolar Ermenistan üzerinden Azerbaycan’dan Türkiye’ye girmeli

“Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmak Ermenistan Cumhuriyeti’nin önceliğidir ve bu bağlamda bölgedeki altyapı ablukasının kaldırılmasını önemsiyorum.” dile getirdi.

Başbakan Paşinyan’ın röportajından öne çıkanlar şöyle:

“Barış Kavşağı” projesi, bir yandan Ermenistan üzerinden Karadeniz, diğer yandan Basra ve Umman Körfezleri arasındaki karayolu taşımacılığı, boru hatları, enerji iletimi ve internet kablolarının kapasitelerinde önemli bir artış anlamına geliyor. Proje aynı zamanda Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi durumunda mümkün olan bu iki uç nokta arasında demiryolu bağlantısının oluşturulmasını da içeriyor. Çünkü Ermenistan’dan Gürcistan’a, İran İslam Cumhuriyeti’ne giden demiryolunun en uygun güzergahı Azerbaycan Nakhcevan’ından geçiyor ve o demiryolu Sovyet yıllarında da mevcuttu. Burası Barış Kavşağı’nın kuzey-güney kanadıdır.

Ermenistan toprakları üzerinden Karadeniz’deki Türk limanları dahil olmak üzere Hazar Denizi’ni Akdeniz’e bağlayabilecek doğu-batı kanadı da var. Bunun için demiryollarının ve otomobil yollarının, boru hatlarının, enerji nakil hatlarının, kabloların Ermenistan üzerinden Azerbaycan’dan Türkiye’ye girmesi gerekiyor. Biz de bu tür çözümlere hazırız.

Üstelik bu yolun altyapısı Azerbaycan’ın ana kısmından Nakhicevan’a bağlantı için de kullanılabilir, biz buna da hazırız. Tüm bu altyapıların işletilmesi için “Barış Kavşağı” projesinde bilinen ilkeleri belirledik. İşte bunlar:

– Tüm altyapılar geçtikleri ülkelerin egemenliği ve yetkisi altında olmalıdır.

– Her ülke kendi topraklarında sınır ve gümrük kontrolünü kendi devlet kurumları aracılığıyla uygular ve güvenliği sağlar.

– Belirlenen altyapılar hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılıkta kullanılabilir.

– Bütün ülkeler birbirlerinin altyapılarını eşitlik ve karşılıklılık ilkesiyle kullanıyor.”

ERMENİ HABER AJANSI