Gürcistan Başbakanı: “Ermenistan ile İşbirliğimiz daha da derinleştirilecek ve geliştirilecektir”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Gürcü mevkidaşı Irakli Kobakhizde arasındaki görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ermenistan ve Gürcistan arasında stratejik bir işbirliğin kurulmasına ilişkin imza atılan bilgilendirmeye değinen Kobakhizde iki ülkenin bununla daha üst dereceli ikili bir ilişkiye sahip olduklarına dair inancını ifade etti.

Ayrıca Gürcü Başbakan şu ifadelere yer verdi:

“Amacı İşbirliği, barışı ve istikrarlığı desteklemetir ve bu bilgilendirme bizim ortak ilkelerimize ve değer sistemlerimize dayalıdır. Bu, söz konusu değerleri desteklediğimizi ifade ediyor.”

Kobakhizde, Ermenistan’ın ve Gürcistan’ın asırlar işbirliği yaptıklarını ve kardeşlik ilişkileri olduklarını da vurguladı.

Ermenistan’a konuk olan Gürcistan Başbakanı, Paşinyan ile görüştüğü konularda iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, turistik ve diğer alanlardaki işbirliklerin yer aldığını da aktardı.

“İşbirliğimiz, bu tüm yönlarda daha da dernileştirilecek ve daha da geliştirilecektir. Bu çok önemlidir” diye sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI