Gürcistan Başbakanı Ermeni Soykırımı Anıtını ziyaret etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ermenistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi’ni ziyaret ederek Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.
Gürcistan Başbakanı’na, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Khaçatryan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Yerevan Belediye Başkanı Tigran Avinyan eşlik etti.
Gürcistan Başbakanı, Soykırım kurbanları anısına anıta çelenk koydu, ebedi ateşe çiçekler bıraktı.
İrakli Kobakhidze ayrıca anıt kompleksinin bahçesinde bir ağaç dikti.
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