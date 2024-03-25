‘Bitmeyen tapınak’ Sagrada Familia’nın inşaatı 2026’da tamamlanıyor

Artı Gerçek – UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Barcelona şehrini simgeleyen en önemli mimari yapılardan biri sayılan Sagrada Familia bazilikasının inşaatı 2026 yılında tamamlanacak.

İnşaatına 144 yıl önce başlanan yapı şimdiye kadar defalarca restorasyon geçirdi. Bir türlü tamamlanmamasıyla bilinen kültürel mirasın, İncil’in yazarları Matta, Marcos, Luka ve Yuhanna’yı temsil eden dört kulesi geçen yıl tamamlanmıştı.

Mimar Antoni Gaudi’nin başyapıtını tamamlamakla görevli kuruluşun başkanı, binanın mimarının ölümünün yüzüncü yıldönümüne denk gelen bu tarihi geçen çarşamba günü açıkladı.

Sagrada Familia’nın tadilatıyla ilgili çalışmalardan sorumlu konseyin başkanı Esteve Camps, tarihi yapıyı Barselona’nın en yüksek binası yapacak olan ve İsa peygambere adanmış 172.5 metrelik merkez kule de dahil olmak üzere binayı tamamlamak için gerekli para ve malzemeye sahip olduklarını söyledi.

MERDİVENLERDEKİ ÇALIŞMANIN 2034’E KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Binanın 2026 yılına kadar tamamlanması planlansa da, heykeller, dekoratif detaylar ve özellikle de ana girişe çıkan merdivenler üzerindeki çalışmaların 2034 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

BİNADAKİ ÇALIŞMALAR NEDENİYLE 1000 AİLE YERİNDEN EDİLEBİLİR

Çalışmalar 1882’de başladığında bu alan açık tarım arazisiydi ancak aradan geçen yıllarda şehir kilisenin etrafında büyüdü. İki büyük şehir bloğu boyunca uzanacak olan merdiven, yaklaşık 1000 aile ve işyerinin yerinden edilmesine yol açacaktı.

Bazı Gaudi akademisyenleri buna itiraz etse de Camps, merdivenin her zaman mimarın planının bir parçası olduğu konusunda ısrar ediyor ve “Gaudi’nin planını harfiyen uyguluyoruz,” diyor.

Biz onun mirasçılarıyız ve onun projesinden vazgeçemeyiz” dedi. Gaudi tarafından imzalanan ve 1915 yılında yerel yönetime sunulan planda merdivenler de yer alıyor.” Son sözü yerel otorite söylediği için plan üzerinde Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni ile görüştüklerini de belirten Camps, “Ne zaman karar vereceklerini söyleyecek bir kristal kürem yok” dedi.

Sagrada Familia binası, inşaatına başlanan ilk günden bu yana savaş, bakımsızlık ve finansman eksikliği gibi sorunlarla boğuştu. Son olarak Covid -19 salgını, alandaki çalışmalara iki yıllık bir ara verilmesine yol açtı.

‘MİMARİNİN ŞİİRİ…SÜREKLİ OLUŞMAKTA OLAN BİR TAPINAK’

Kitle turizminin ortaya çıkmasından önce, kilisenin kararıyla çalışmalar yalnızca tövbe eden günahkârların bağışlarıyla finanse ediliyordu. Bu da nakit akışını öngörülemez hâle getirmiş ve birçok kişi çalışmanın tamamlanacağından şüphe duymaya başlamıştı.

Şair Joan Maragall bazilikayı “mimarinin şiiri… asla bitmeyecek, sürekli oluşmakta olan bir tapınak” olarak tanımladı.

KİLİSE, BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARI AÇIKLAMIYOR

Bina on yıllardır yılda 5 milyona yakın ziyaretçinin 25-40 euro ödemesiyle istikrarlı bir gelir sağlıyor. Bunun getirdiği 125 milyon euronun yarısından fazlası çalışmaların tamamlanmasına gidiyor. Kilise hesaplarını yayınlamak zorunda olmadığı için geri kalanının nasıl harcandığı bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

BİNANIN TAMALANMASINA REHBERLİK EDECEK MODELLER İÇ SAVAŞTA YANDI

1936’da, İspanya İç Savaşı’nın başlangıcında, anarşistler mahzeni ateşe vererek Gaudi’nin atölyesini ve haleflerine eseri tamamlamaları için rehber olarak yaptığı alçı modelleri yok ettiler. Mimar Lluís Bonet i Garí parçaları kurtarmış ve Gaudi’nin modelleri özenle yeniden bir araya getirilmiştir.

Gaudi’nin tasarımının nasıl gerçekleştirileceğine dair teknik ayrıntıların çoğu daha sonra Yeni Zelandalı mimar Mark Burry tarafından havacılık yazılımı kullanılarak çözülmüştür.

GEORGE ORWELL: DÜNYANIN EN İĞRENÇ BİNALARINDAN BİRİ

Sagrada Familia modern dünyanın harikalarından biri olarak kabul ediliyor ancak durum her zaman böyle değildi. Salvador Dali, Sagrada Familia’yı “korkunç ve yenilebilir bir güzellik” olarak tanımlarken, George Orwell “dünyanın en iğrenç binalarından biri” olarak değerlendirmiş ve anarşistlerin ellerine fırsat geçtiğinde bu binayı havaya uçurmadıkları için zevksiz oldukları yorumunu yapmıştır. (Kaynak)

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