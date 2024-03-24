27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri: Karabağlı Ermenilerle ilgili haber dizisine Jüri Özel Ödülü

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

Evrensel’de yer alan habere göre, bu yıl 27.’si düzenlenen yarışmada jüri, Yazılı Haber dalında iki ödül vermeyi kararlaştırdı.

Havva Gümüşkaya, 15 Ocak 2023 tarihinde BirGün’de ‘İşçiyi bile bile zehirlediler’ başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı. Haberde Tokat’taki Kılıç Ayakkabı Fabrikası’nda, doğum tarihleri 1995 ile 2004 arasında değişen işçilere, solvent etkilenmesine bağlı solvent polinöropatisi teşhisi konduğu, yardımsız uzun süre yürüyemeyen işçilerin kollarında ve bacaklarında hafif felç meydana geldiği, hareket etkinlikleri kaybolduğu anlatılıyor.

Hikmet Adal da 26 Eylül 2023’te Bianet’te ‘600’den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık’ başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı. Haberde Ümit Akbıyık’ın birçok dosyada tanık olarak yer aldığı ve verdiği ifadeler sonucu, aralarında belediye başkanları, siyasetçiler, avukatlar, gazeteciler ve sanatçıların da olduğu 600’den fazla insanın gözaltına alınmasına, bir kısmının tutuklanmasına ya da tahliye edilmemesine neden olduğu anlatılıyor.

Karabağlı Ermenilerin haberleri Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü

Jüri, Yazılı Haber dalında Agos Ermenice sayfalar editörü Pakrat Estukyan ve kıdemli fotoğrafçı Berge Arabian’ın 2023’ün Ekim ayında gittikleri Ermenistan’dan yaptıkları diziyi Jüri Özel Ödülü’ne değer gördü. Üç hafta boyunca Agos’ta yayımlanan dizi, Eylül 2023’teki Azerbaycan saldırısı sonrasında Ermenistan’a sığınmak zorunda kalan Karabağlı Ermeni sığınmacılarla yapılan röportajları içeriyor.

Haberler ‘Savaş sona erdi ama barış halen uzakta’, ‘Anavatanı bir kez daha kaybetmek’, ‘Karabağlı Ermenilerde umut ve umutsuzluk’ başlıklarıyla Agos gazetesinde yayımlandı.

Murat Uysal, 6 Mart 2024’te Evrensel’de “Hikayemiz üzerimizdeki önlüklerimiz, Özak Tekstil işçilerinin direniş öyküsü” başlığıyla yayımlanan haberiyle Görüntülü Haber Ödülü’nü kazandı. Haberde, kölece çalışma koşullarına isyan ederek, Öz İplik-İş’ten BİRTEK-SEN’e geçen Özak Tekstil işçilerinin Urfa’dan İstanbul’a uzanan mücadelesi anlatılıyor.

Jüri, Görüntülü Haber dalında Ferhat Yaşar ve Burak Karaman’ın, ‘Cumartesi Anneleri: Siz bu videoyu izlerken biz gözaltında olacağız’ başlığıyla 1 Temmuz 2023’te Gazete Duvar’da yayınlanan video haberine de Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı. Haberde, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı önünde eylem yaptıkları için, polis müdahalesiyle karşılaşan ve gözaltına alınan Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi anlatılıyor.

Jüri, bu sene ayrıca iki Jüri Özel Ödülü daha verilmesine karar verdi. İsrail Gazze’yi bombalarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın gemisinin İsrail’den sevkiyat yaptığını ortaya çıkaran Metin Cihan’a Jüri Özel Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Jüri, haberlerinin odağına ücretli-ücretsiz kadın emeğini koyan, bu alanda hak haberciliği yapan haber sitesi Kadın İşçi’ye de Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Kazım Kızıl

Fotoğraf: Kazım Kızıl

Samandağ fotoğrafına ödül

Bu yılki yarışmada Fotoğraf Ödülünü, 16 Şubat 2024 tarihini taşıyan fotoğrafıyla Kazım Kızıl kazandı. 6 Şubat depremlerinden sonra tıp uzmanları şehri kaplayan tozun uzun süreli solunmasının pnömokonyoz, mezotelyoma ve akciğer kanseri gibi çok ciddi hastalıklara yol açacağı uyarısında bulunurken, Samandağ’da çekilen fotoğrafta moloz alanının yanındaki halı sahada futbol oynayan çocuklar görünüyor.

Banu Güven, Filiz Gazi, Hakkı Özdal, Nazım Alpman, Pınar Öğünç, Sorel Dağıstanlı, Tuluhan Tekelioğlu, Yetvart Danzikyan’dan oluşan jürinin belirlediği ödüller, Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Agos