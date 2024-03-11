Altınözü Sarılar Rum Ortodoks Kilisesi’nden Hatay Valiliğine ziyaret

HYETERT – Hatay Valisi Mustafa MASATLI; Altınözü Sarılar Rum Ortodoks Kilisesi’nden Peder Yuhanna Abdullah PAPASOĞLU, Kıdemli Peder Cebrail KUŞOĞLU, Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Menir BALIKÇIOĞLU ve Altınözü Tokaçlı Kilisesi Vakfı Başkanı Mişel ÇİLİNGİR’i makamında kabul etti.

Sarılar Mahallesi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Valiye yaptıkları ziyaret esnasında kiliselerin durumu, yaşanan sıkıntıları üzerine görüştüklerini dile getirdiler ve valinin kendilerini dinlediği ve hızlı çözümler sunmasından dolayı şükranlarını sundular. Kilise ve Vakıf yetkilileri, kiliselerin en kısa zamanda açılabilmesi adına toplumun tüm bireyleri birlik içinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve tüm ilgili kapıları çaldıklarını belirttiler.