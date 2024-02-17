Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfından açıklama

HYETERT – Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakıf seçiminin iptal kararının gerekçesi dün açıklandı. Kamuoyuna yansıyan haberlerin akabinde Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Avukat Aren Dadıroğlu yaptığı açıklamada kararın icra edilebilmesi için dosyanın kesinleşmesi gerektiğini ve henüz dosyanın bu aşamada olmadığı bildirildi. Ayrıca kararın istinaf ve akabinde gerektiği taktirde temyiz yolunun bulunduğunun altını çizdi.

Avukat Aren Dadıroğlu’nun sosyal medaya hesabında yaptığı açıklaması şu şekildedir:

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’nın 12.03.2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu seçiminin iptal edilmesi talebiyle Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü aleyhine açılan davada yerel mahkemenin gerekçeli kararı ve ek kararı yazılmış, kamuoyuna yansımıştır. Mahkeme kararının icra edilebilmesi için dosyanın kesinleşmesi gerekmekte olup, dosya henüz kesinleşmemiştir. Tarafların istinaf kanun yoluna (akabinde temyiz kanun yolu) başvurma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca dava açıldığı sırada mevcut yönetim kurulu yetki belgesini (mazbata) henüz almamış ve göreve başlamamış olduğundan söz konusu davada/kararda yönetim kurulunun görevini ilgilendiren ve etkileyen bir husus bulunmamaktadır. Süreci takip etmekteyiz.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı

Yönetim Kurulu Üyesi

Av Aren Dadıroğlu