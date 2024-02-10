İsrail’in ‘soykırım’ suçlamasıyla UAD’de yargılandığı davaya Türkiye’den başvuru

İsrail’in ‘soykırım’ suçlamasıyla UAD’de yargılandığı davaya Türkiye’den başvuru

İsrail’in soykırım suçlamasıyla yargılandığı ve UAD’de görülen davanın 26 Şubat’taki duruşmasında Türkiye beyanda bulunmak için başvurdu.

Türkiye’nin, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada, 26 Şubat’ta beyanda bulunacağı açıklandı.

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görülen soykırım davasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmedilmişti.

26 Şubat’ta yapılacak duruşmada, Türkiye’nin beyanda bulunmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

BirGün Gazetesi