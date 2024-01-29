Ekümenik Patrik silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti

HYETERT – Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos bu sabah Büyükdere’ye giderek, dün sabah ayin sırasında iki teröristin saldırısına uğrayan Meryem Ana Latin Katolik Kilisesi’ni ziyaret etti.

Saldırının ve ölen kişinin anısına hazırlanan noktada dua edip mum yakan Patrik, İstanbul Latin Katolik Episkoposu Mons. Massimiliano Palinuro, Kilise Rahibi Peder Anton Bulai ve orada bulunan diğer imanınlarla görüştü. Ekümenik Patrikhane’nin, Rum Ortodoks cemaatinin ve kendisinin sempatisini ve trajik olayla ilgili etkili polis soruşturmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin hemen ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, menfur saldırıyı bir kez daha kınadı, yetkililerin gösterdiği ilgi ve derhal harekete geçmesini övdü. Bu tür menfur olayların bir daha yaşanmamasını diledi.