Abdurrahman Uzun komplo teorileriyle Türkiye’deki sinagogları hedef alıyor

New York’ta geçtiğimiz hafta Chabad Dünya Merkezi’nin altında bulunan tünel üzerine çıkan komplo teorilerini destekleyerek yayanlar arasında Türkçe sosyal medya kullanıcılarının da olduğunu duyurmuştuk.

1.2 Milyon takipçili Abdurrahman Uzun da gerçekten uzak komplo teorilerini benimseyen ve takipçilerine dramatik bir müzik eşliğinde anlatmaya gayret gösterenlerden. Bir hafta önce Instagram hesabına koyduğu reel ile antisemit komplo teorilerinin yayılmasına yardımcı oluyor ve Türkiye’deki Yahudileri hedef gösteriyor.

Bir buçuk dakikalık videosunda Uzun şöyle diyor: ‘New York’un en ünlü Şabak (alt yazıda Şabat yazıyor, Chabad’dan bahsettiğini varsayıyoruz) Sinagogu’nun altındaki tünelleri Amerika ifşa etti. Ve bu tünellerde bebek arabaları var, kanlı yataklar var. Çocuklara tecavüz ediyor, öldürüyor, organlarını çalıyormuş. Bu Siyonist Yahudilerin niçin çocukları kaçırdığını daha net görmeye başladık. New York’taki bu tünelleri gördükten sonra Türkiye’de ne kadar sinagog varsa Milli İstihbarat’ımız ve Emniyet’imiz tarafından kontrol edilmesi lazım. Artık Türkiye’deki bütün sinagoglar tehlike arz ediyor. Milli güvenliğimize tehdittir. Tayyip Erdoğan söylemişti, Alman Scholz’a söylemişti onu bütün kameraların önünde: bizim İsrail’e borcumuz yok dedi. Biz de zannediyoruz ki Tayyip Erdoğan borcumuz yok derken İsrail bizim savunma sanayimizi ele geçirmemiş bizim İsrail’e Holokost diye geçmişte biz bunlara hiç zulüm etmedik. Tarihi bir borcumuz da yok diyor biz böyle zannediyorduk. Meğer Tayyip Erdoğan bütün dünyaya diyormuş ki: bizim bu İsrail’in elinde görüntümüz yok. Biz pedofiliye bulaşmadık. Biz çocukları öldürmedik. Tayyip Erdoğan bunu söylüyormuş meğer. Biz bunun zalim olduğunu, biz bunun işgalci olduğunu bütün dünyaya göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çünkü bizim kuyruğumuz bunların elinde değil. Bu MOSSAD’ın elinde değil.’

Uzun’un videosunda kullandığı bazı görüntüler ise yapay zeka ile geliştirilmiş gerçek olmayan görüntüler. Ayrıca Uzun’un ima ettiğinin aksine ABD’li yetkililer bu tüneli ‘ifşa’ etmediler ve Uzun’un iddia ettiği gibi, çocuk kaçırma, cinayet, cinsel istismar veya organ ticaretini ilgilendiren herhangi bir suçlamada bulunmadılar. Söz konusu uyuşmazlık Chabad grubunun içerisindeki bir iç çatışma ile ilgili. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için burayatıklayın.

Uzun’un paylaştığı videosunun altına 4000’den fazla yorum geldi. Bu yorumların pek çoğu antisemit ve komplo teorileri sebebiyle Yahudileri ve ibadethanelerini hedef gösterir nitelikte. Uzun’un bu antisemit yorumlardan bazılarını da özenle seçip ‘beğendiğini’ söylemekte yarar var.

Eğer hala yapmadıysanız bu videonun Instagram’dan kaldırılması için ‘nefret söylemi’ olarak raporlamanızı tavsiye ve rica ediyoruz. Videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlardan bazıları Türkiye’deki sinagogların araştırılmasını, kapatılmasını, soruşturmaya tabii tutulmasını veya sinagoglara baskın yapılması talebini içeriyor:

Türkiye’deki sinagogları hedef gösteren paylaşımlar arasında sinagogların isimlerini ve semtlerini paylaşanlar da vardı:

Geçtiğimiz aylarda yeniden gündeme gelen ve Münevver Karabulut‘un bir Yahudi ayininde kurban edildiğine dair çıkan komplo teorisi de yorumlar arasındaydı:

Elbette günah keçisi seçilirken Yahudiler’in yanına Ermeniler’i eklemek de sıkça kullanılan bir yöntem:

Yahudilere vatandaşlık verilmemesi gerektiği, var olan Türk vatandaşlığının alınması gerektiği de yeniden dillendirildi:

Meselenin aslına yani Orta Çağ’a dönerek kan iftirasının ne olduğu yeniden hatırlatıldı:

Elbette yeni komplo teorileri de üretildi, başka hikayelerle birleştirilerek yeniden önümüze sunuldu:

Ve yenilendi: Sinagoglar milli güvenlik meselesidir, Yahudiler araştırılsın!

https://www.avlaremoz.com/2024/01/17/abdurrahman-uzun-komplo-teorileriyle-turkiyedeki-sinagoglari-hedef-aliyor/