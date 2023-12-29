Noel nedir, noel ile yeni yıl arasındaki farklar! Yılbaşı noel farkı! Noel ne zaman?

Noel ve yılbaşı arasındaki farklar merak ediliyor. Birçok kişi yılbaşı ve noel bayramını birbirine karıştırıyor. Noel Hristiyan bayramı olarak bilinirken yılbaşı her ülkede kutlanabiliyor. Peki ama yılbaşı ve noel tarihleri ne zaman?

Noel ve yılbaşı arasındaki farklar neler?



Noel, genellikle 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramı olarak bilinmektedir. Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş, Milat Yortusu olarak da bilinmektedir. Kiliselerde ise bayram akşamlarında ayinler yapılır. Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.

Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık’ı resmi tatil olarak kabul ediyor.

Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor.

Noel’de çam ağacı süsleme adetinin 16’ncı yüzyılda Almanya’da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.



Yılbaşı nedir



Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma’da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus’a adanmıştı.



Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı olmayıp, dünya genelinde birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim.

Yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor ve 1 Ocak günü birçok ülkede resmi tatil sayılıyor.

https://www.cnnturk.com/yasam/noel-nedir-noel-ile-yeni-yil-arasindaki-farklar-yilbasi-noel-farki-noel-ne-zaman