Konya’da kaç Hristiyan var? Rahibe Maria, net rakamı verdi

Aziz Pavlus Kilisesi’nin rahibesi Maria BBN Haber’e konuştu. Konya’da kaç Hristiyan var? Konya’da papaz var mı? Kiliseyi kimler ziyaret ediyor? Rahibe neden siyah elbise giymiyor? Rahibe Maria; Gazze’de yaşananlar için ne düşünüyor?…

Aziz Pavlus Kilisesi’nin rahibesi Maria BBN Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Konya’da Türk ve yabancılardan oluşan Hristiyanlar, inandıkları değerler, kilise ziyaretçileri ve ayinler ile Konya’ya dair açıklamalarda bulunan rahibe Maria, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin de “Çok üzgünüz ve çok da öfkeliyiz” ifadelerini kullandı.

1910 yılında Assomptionistes Rahipler tarafından inşa edilen, günümüzde de faaliyetini sürdüren Aziz Pavlus Kilisesi, cuma ve cumartesi günleri saat 14:00 ile 16:00 arası ziyaretçilerini kabul ediyor. Kilise, sadece ibadet edenlerin değil Hristiyanlık dinini ve Kilise ortamını merak edenlerin de uğrak noktası konumunda. Şehir merkezinde bulunan Kilise, Konya’da yaşayan Hristiyanların yanı sıra her yıl binlerce turist ağırlıyor. Aziz Pavlus Kilisesi’nin İtalyan rahibesi Maria, Katolik rahibelerin hiç evlenmediği bilgisi paylaşırken rahibeliğin bir meslek değil adanmışlık olduğunu vurguladı. Maria açıklamasının devamında; “Öncelikle siyah rahibe kıyafetlerine açıklık getireyim. Siyah rahibe kıyafetlerimizi kapsamlı manastırda giyiyoruz. Türkiye’de giymiyoruz” dedi.

“KATOLİK RAHİBELER HİÇ EVLENMİYOR”

Katolik rahibelerin evlenmediğine dikkat çeken Maria, “Biz hiç evlenmiyoruz. Kendimizi dine adıyoruz. Rahibelik bir meslek değil adanmışlık. Bizler küçük yaşlarda eğitim almıyoruz. Rahibe olmaya daha büyük yaşlarda karar veriyoruz. Çünkü bu önemli bir karar ve kolay bir karar değil. O yüzden rahibe olmaya karar vermek için mantıklı karar alabilecek yaşta olmalısınız” diye konuştu.

“TANRI TARAFINDAN GELEN ÇAĞRIYA KULAK VERDİM”

“Siz rahibe olmaya nasıl karar verdiniz?” sorumuzu yanıtlayan Maria, “Bu, bana gelen bir çağrıydı. İçsel bir durum diyebilirim. Tanrı tarafından gelen o çağrıyı hissettiğinizde tamamen cemaate ve kiliseye hizmet etmek istiyorsunuz. Bende de böyle oldu. Bizim dinimizin temeli sevgidir. Biz diyoruz ki Tanrı sevgidir. Sadece eşini, çocuğunu aileni sevmek değil herkesi sevmekte yatıyor dinimizin temeli. O nedenle biz rahibeler tüm cemaatimizi büyük bir sevgiyle seviyor, onlara elimizden gelen desteği vererek yanlarında oluyoruz. Ve bunu bütün hayatımız boyunca yapıyoruz. Ben rahibe olduğum ve Hristiyanlara hizmet ettiğim için çok mutluyum.” İfadelerine yer verdi.

“KONYA’YI SEVİYORUM”

20 senedir Türkiye’de görev yaptığını aktaran Maria, “Ben görev olarak Konya’ya geldim. 20 senedir Türkiye’de görev yapıyorum. Buradan önce Antakya ve Ankara’daydım. Konya’daki rahibeler İtalya’ya dönünce buraya geldim. Konya’yı da çok sevdim” dedi.

“6 ŞUBAT’TA BİRÇOK RAHİBE ARKADAŞIMIZ ENKAZ ALTINDA KALDI”

6 Şubat depremlerinde birçok rahibe arkadaşının enkaz altında kaldığını kaydeden Maria, “6 Şubat’ta yaşanan deprem gerçekten çok üzücüydü. Birçok insan enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzgünüm. Benim de Antakya’da görev yapan rahibe arkadaşlarım enkaz altında kaldı ve hayatını kaybedenler oldu. Çok üzücü ve çok acı oldu” diye konuştu.

“KONYA’DA 40 TANE HRİSTİYAN VAR”

Konya’da 40 tane Hristiyan olduğunu aktaran Maria, “Bizim dinimizde en önemli görev cemaatimizle dua etmek, beraber ibadet etmek, ilahiler söylemek ve İncil okumaktır. Cemaatimizle birlikte öncelikli olarak bu şekilde ibadetimizi yapıyoruz. Ayrıca bizler yardıma ihtiyacı olan Hristiyanlara da yardım ediyoruz. Konya’da 40 adet Hristiyan var. Bunların içinde Türklerde var yabancılar da var. Onlarla sürekli irtibat halindeyiz. Cuma ve cumartesi günleri kilisemiz ibadete açık. O günlerde kilisemiz dolu oluyor. Ayrıca yerli ve yabancı birçok turisti kilisemizde ağırlıyoruz. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

“AYİN İÇİN KONYA’YA PAPAZ GELİYOR”

Konya’daki ayin törenleri için Ankara veya İzmir’den papaz geldiğini kaydeden Maria, “Konya’da papaz olmamasından dolayı Ankara veya İzmir’den bir papaz geliyor ve Mesih’in son akşam yemeği merasimini tekrarlıyor. Cemaate İncil okuyor, vaaz veriyor ve bizlerle dua ediyor” diye konuştu.

“HEPİMİZ ALLAH’A VE YARGILANACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Hristiyanlığın ve Müslümanlığın benzer yönlerini anlatan rahibe Maria, “En önemli benzerlik Allah’a inanıyoruz. Bizim dinimizde de Müslümanlıkta da Allah’a doğru yürüyoruz. Cennet ve cehennem var ve hepimiz inanıyoruz ki bir gün yargılama günü olacak. İyilik yaptıysak sevgi ile yaşadıysak ona göre yargılanacağız. Bizim dinimizde kendinize, başka insanlara, çevreye zarar vermek günahtır. Bizde alkol içmek serbest ama çok alkol içiyorsan, sarhoş olup eve gidip eşine vuruyorsan bu büyük günah. Yine çok alkollüyken kaza yapmak günah.Bizim dinimizde dedikodu da çok büyük günah. Çünkü dedikodu büyük zarar veriyor. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, zina yapmak, kürtaj yaptırmak, sadakatsiz olmak bunlar bizim dinimizde de günah. Özetle kendine ve başka insanlara zarar verdiğin her şey günah” ifadelerine yer verdi.

“GAZZE İÇİN DUA EDİYORUZ”

Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen ve İsrail’in katliam gerçekleştirdiğini belirten Maria, “Gazze için, barış için en çok dua eden kişi Papa. Biz Hristiyanlar olarak barış istiyoruz. Çünkü bu savaş herkes için çok kötü. Çocuklar ölüyor, şehirler bombalanıyor, masum insanlar ölüyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyoruz. Sadece üzgün değil ayrıca çok da öfkeliyiz. Bizim dinimizin temeli sevgidir. Şiddete karşıyız” şeklinde konuştu.

https://bbnhaber.com.tr/konya/konyada-kac-hristiyan-var-rahibe-maria-net-rakami-verdi-133054h