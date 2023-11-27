Ermenistan Karabağ Ermenilerin mülkiyet hakları konusunda AİHM’ye başvuracak

Ermenistan, Karabağ Ermenilerin mülkiyet haklarının yeniden kazanılması konusunda AİHM’ye başvuracak. Bu haber Ermenistan Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Sözcüsü Hasmik Samvelyan’dan geldi.

Sözcüye göre Ermenistan, Dağlık Karabağ’da mülkiyet haklarının yeniden kazanılması konusunda AİHM’de Azerbaycan’a karşı 4. devletlerarası şikâyetini sundu. Samvelyan yakın gelecekte davanın açılacağını kayderek ancak kesin bir tarih belirtmedi.

Hatırlanacağı üzere, Bakü Dağlık Karabağ’a dönmek isteyen Ermeniler için koşullar yaratılacağını, eşyalarını almak isteyenlere de muhtemelen böyle bir fırsat tanınacağını duyurdular.

ERMENİ HABER AJANSI