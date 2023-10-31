Yeni bir Ermenice Radyo yayında

HYETERT – Aris Nalcı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye’de kurdukları ”Ermenice Radyo hayali”ni Belçika’ya taşıyıp gerçekleştirdikleri Belgahay‘ın artık cep telefonu uygulaması ile de ulaşılabilir olduğunu duyurdu.

2016’da başladıkları radyo serüvenin geçen yıl devlet tarafından frekans tahsis edilmesiyle hayata geçtiğini ve BelgaHay radyoyu dinlemek için bir de aplikasyon yaptıkları müjdeleyen Nalcı, Ermenice müzik dinlemek isteyenlerin tanıdık ezgilere sıkça rastlayacaklarını söyledi.

Cep telefonları üzerinden radyo yayınına ulaşmak için uygulama aşağıdaki linklerden telefonlara indirebilirler.

İOS: (Apple) https://apps.apple.com/us/app/belgahay-radio/id6460690852

Android: (playstore) https://play.google.com/store/apps/details?id=be.smartconcept.belgahay&pcampaignid=web_share&fbclid=IwAR3nW_BMlzGaRM0odP-k1xqfbg3k0AV_ygdOCyI2TghiK1tZONqbSn2YwJg