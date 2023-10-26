Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’ndan Cumhuriyet’in 100. Yılı vesilesi ile yayınladığı mesaj

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu (CET) Genel Başkanı ve İzmir Metropolitan Başepiskoposu Mons. Martin KMETEC, Türkiye Cumhuriyet’nin kurluşunun 100. yıldönümü vesilesi ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a bir tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda Papa Franciskus’un 2014 yılındaki Türkiye ziyaretinde söylediklerini tekrarlayarak ““Birbirimizden öğrenebilmek için, bilgiyi derinleştiren ve bizi birleştiren pek çok şeyi anlayışla değerlendiren; diğer yandan bilgelik ve sükûnet dolu zihinle farklılıkları değişik bakış açısıyla değerlendirmemize imkân sağlayan” karşılıklı diyalogu sürdürmek ve geliştirmek arzumuzu tekrar ifade etmek isteriz” dedi.

Ekte mesajın tamamı yer almaktadır.