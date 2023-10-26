Junior Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı “Yan Girls” grubu temsil edecek



Yan Girls, “Do It My Way” adlı şarkılarıyla Junior Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı temsil edecekler. Yarışmanın resmi web sitesinde bununla ilgili bilgiler yer aldı.

Nane, Nensi, Kamilla, Syuzana ve Aida’dan oluşan grup, en sevdikleri K-pop sanatçılarından ilham alıyor ve bu tanıdık sesi Junior Eurovision sahnesine getirmeyi ve tamamen yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Genç, renkli ve neşeli Yan Girls, kendine sadık kalmak, kendine güvenmek ve işleri en iyi şekilde yapmanın önemini vurguluyorlar.

“Do It My Way” şarkısı Junior Eurovision 2021’te birincilik kazanan Maléna ve Vahram Petrosyan tarafından yazıldı – aynı ekip, birincilik şarkısı Qami Qami’nin arkasındaki ekiptir. Müzik videosu Artur Manukyan yönetmenliğinde hazırlandı.

Nancy Mnatsakanyan 11 yaşında. En çok şarkı söylemeyi ve resim yapmayı seviyor ve sanata ilgi duyuyor. En sevdiği müzik türü pop ve en sevdiği müzik sanatçıları Iveta Mukuchyan, Aram MP3, Dua Lipa, Beyonce, BLACKPINK ve BTS. En büyük hayali, Ermenistan’ı Junior Eurovision’da temsil etmekti.

9 yaşındaki Aida, şarkı söylemeyi ve dans etmeyi tutkuyla seviyor. En sevdiği müzik türleri K-pop ve hip-hop, en sevdiği gruplar ise BLACKPINK, Triple Charms ve BTS. Boş zamanlarında sörf yapmayı seviyor. Birçok hayali var – biri bir filmin başrol oyuncusu olmak, diğeri ise kendi şarkı ve dans stüdyosuna sahip olmak.

Syuzanna Nikoyan 10 yaşında. Şarkı söylüyor, dans ediyor, piyano çalıyor ve artistik jimnastik yapıyor. En iyi arkadaşı köpeği – tüm şarkılarını dinleyen ilk kişi.

Kamilla Davtyan 11 yaşında. 4 yaşından beri piyano çalıyor, davul çalıyor ve şarkı söylüyor. Oyunları ve bulmacaları seviyor. Boş zamanlarında Lego ile benzersiz yapılar inşa ediyor. En sevdiği müzik türleri klasik ve çağdaş pop müziği.

Nané Andreasyan 11 yaşında. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve kameraya poz vermeyi seviyor. Hobi olarak resim yapıyor ve bazı resimlerinin farklı sergilerde sergilendiğinden gurur duyuyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/26/Junior-Eurovision-Şarkı-Yarışması-Ermenistan-Yan-Girls/260130