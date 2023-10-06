Süryani ortodoks ruhani lideri: Bu kiliseyi Rüyamızda görsek inanmazdık

İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks Metropoliti ve Ruhani Lideri, Patrik Vekili Yusuf Çetin, İstanbul’da Pazar günü kapılarını açacak olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ndeki ilk özel röportajını CNN Türk’ten Serdar Korucu’ya verdi. Süryanilere ait İstanbul’daki ilk kilisenin Tarlabaşı’nda olduğunu hatırlatan Çetin, “Meryem Ana Kilisesi’nin binası 1844’te bizimkiler tarafından satın alındı. Ufak bir evdi. Zamanla büyütüldü. Etrafını da büyüterek onarım gördü. Cemaat o zaman azdı. İstanbul’daki cemaat en çok 1950’lerden 60’lardan sonra çoğaldı” dedi.

İstanbul’daki cemaatin artışıyla yeni bir kiliseye ihtiyaç duyulduğunu belirten Yusuf Çetin, “Bizimkiler Latin Katolik kardeşlerimizle irtibata geçiyor. Rum kardeşlerimiz de bize kiliselerini açtılar ama insan kendi evi olmayınca rahat edemiyor. Biz 20 sene önce bugünkü kiliseyi rüyamızda görseydik inanmazdık. Bu rüya derdik” ifadelerini kullandı.

‘3 MİLYONLUK CEMAATİMİZ BULUNUYOR’

“Terör olayları çok olumsuz etkiledi. Maalesef Güneydoğu’dan bizimkiler göçe zorlandı bir nevi” diyen Süryani Ortodoks Metropoliti ve Ruhani Lideri, Patrik Vekili Yusuf Çetin, Süryani nüfusunun Türkiye’de 25-30 bin civarında olduğunu, 20-22 bin Süryani’nin İstanbul’da yaşadığını vurguladı. Çetin, İsveç ve Almanya’da 200 binlik Süryani cemaatlerinin oluştuğunu fakat en büyük Süryani nüfusunun Hindistan’da olduğunu belirtti, “3 milyonluk cemaatimiz bulunuyor. 1. asırdan beri kilisemizin Hindistan ile bağı var” dedi.

Süryanilerin yurt dışında da olsa ülkeleri ile bağlarını kesmediğini söyleyen Yusuf Çetin, “Güneydoğu’daki köylerini, kiliselerini ziyaret ediyorlar. Şimdiye kadar dönen 20-30 aile ya var ya yok. Keşke cemaat dönseydi” diye konuştu. Yeşilköy’deki arazinin hükümet tarafından tahsis edildiğini belirten Çetin, “Osmanlı döneminde bu arazi Latin Katolik kardeşlerimize tahsis edilmişti. 1925’ten beri bu mezarlık alanına gömü yapılmamıştı. Prosedür konusunda Vatikan’a kadar gittik, Sait bey ile beraber. Kardinali ziyaret ettik” dedi.

‘PROSEDÜR KONUSUNDA HER KOLAYLIK SAĞLANDI’

“Siyasi irade çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi, olumlu bakması bize tüm kapıları açtı. Prosedür konusunda her kolaylık sağlandı” diyen Süryani Ortodoks Metropoliti ve Ruhani Lideri Yusuf Çetin, 3 Ağustos 2019’da temeli atılan kilisenin açılışının koronavirüs salgını ve deprem nedeniyle geciktiğini belirterek Pazar günü kapılarını açacağını söyledi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/suryani-ortodoks-ruhani-lideri-bu-kiliseyi-ruyamizda-gorsek-inanmazdik-7016165