Paşinyan boy hedefi

Haberin Devamı Azerbaycan’ın 19 Eylül’de başlattığı ve bir günde istediği sonuca ulaşarak tamamladığı özel Karabağ harekâtı, Ermenistan’ın başkenti Erivan’ı karıştırdı. Erivan’daki meydan ve sokakların yanı sıra hükümet binasını da üç günden beri kuşatma altında tutan binlerce gösterici Başbakan Nikol Paşinyan’ı hedef alarak “Hain Paşinyan istifa” sloganları atmaya devam ediyor. Muhalefet de Paşinyan’ın görevden alınması için bastırıyor. Paşinyan ise dün hükümet kabinesini durum değerlendirmesi için topladıktan sonra “A” ve “B” planlarını açıkladı. EN ZORDA LİDER 24 saatte Azerbaycan’ın zafere ulaşması Ermeni ayrılıkçıların Karabağ bölgesi üzerinde kontrolü kaybetmesi anlamına geliyor. Karabağ’ın kısa sürede teslim olması nedeniyle Ermenistan ordusunu desteğe yollamadığı gerekçesiylePaşinyan da suçlamalara hedef oluyor. Siyasi gözlemciler “Dünya ülkeleri arasında iktidarda olan en kıskanılmayacak lider şu an Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan” diye yorum yapıyor. Haberin Devamı ERİVAN’DA ARBEDE 20 Eylül’de Erivan’da başlayan protesto gösterileri dün muhalif eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmasına kadar gitti. Başbakan Nikol Paşinyan hükümeti ve partisinden hiç kimse korumasız sokağı çıkamaz oldu. Ermenistan’da gerilimin patlama noktasına yaklaştığını gösteren hadise dün sabah saatlerinde yaşandı. Gece boyunca hükümet binasında kabineyi toplayarak Karabağ değerlendirmesi yapan Paşinyan, sabah binadan bir türlü ayrılamadı. Hükümet binası girişinde nöbet tutan göstericiler Paşinyan kortejine yol vermediği gibi korumalarla kavgaya tutuştu. Bir saat kadar binadan çıkamayan Paşinyan, saat 10.00 sularında zırhlı araçlar eşliğinde hükümet binasından ayrılmayı başardı. ‘A’ VE ‘B’ PLANLARI Gece boyunca devam eden hükümet kabinesi toplantısında benimsenen planı daha sonra halka duyuran Başbakan Paşinyan, “Kabine toplantısında Karabağ ile ilgili tüm ihtimalleri değerlendirdik. ‘A’ ve ‘B’ planları yaptık. Ancak şu anda sadece ‘A’ planı üzerinde yoğunlaşmayı kararlaştırdık. Bu ilk planın temeli Karabağ bölgesinde yaşayan sivil Ermeni halkının can güvenliği sağlanarak evlerine dönmesi ve orada yaşamaya devam etmesidir. Ermeni halkı Karabağ’ı terk etmemeli. Soydaşlarımızın can güvenliği tehlikeye girerse o zaman ‘B’ planını devreye sokarız. Karabağ’dan Ermenistan’a gelecek 50 bin kadar mülteci için yerleştirme mekânları hazırladık. Umudumuz “B” planına gerek kalmamasıdır. Çünkü zaten şu anda mültecilerin güzergâhı sayılan Laçin koridoru Azerbaycan tarafından kilit altında tutulmaya devam ediliyor” açıklamasını yaptı. Haberin Devamı TUTUKLAMALAR BAŞLADI Paşinyan’ın sözlerine inanmayan muhalif protestocular taşkınlıkların dozunu dün arttırınca tutuklamalar başladı. İlk olarak şimdiki protesto gösterilerinin lideri pozisyonundaki “Ana-Ermenistan” hareketi lideri Anranik Tavanyan tutuklandı. Kısa bir süre sonra Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın oğlu Levon Koçaryan gözaltına alındı. Tutuklanan protestocuların çoğunluğu Ermenistan’daki Karabağ klanı temsilcileri olarak biliniyor. Çoğu Levon Ter Petrosyan ile üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın adamları. AZERBAYCAN: KARABAĞ’DA NORMALLEŞME PEŞİNDEYİZ Ermenistan’da gerilimin doruk yaptığı sırada basına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev durumun bir an önce normalleşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, “Ermenistan Başbakanı, Karabağ halkı için bir tehdit bulunmadığını kabul ettiği sırada AB ve özellikle Fransa ve Almanya’dan kıyamet senaryoları sıralanıyor. Halbuki Azerbaycan’daki tüm kurum ve kuruluşlar Karabağ’daki sivil halkın güvenliği için çalışıyor. Bölgeye gerekli ilaç ve erzakların sağlanması için Kızıl Haç ile ortaklaşa çalışarak Laçin-Hankendi ile Ağdam-Hankendi koridorları üzerinden sürekli sevkıyat yapılıyor. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yine Kızıl Haç aracılığı ile yaralı Ermeni askerleri hastanelerimize kabul ederek tedavi etmeye hazır. Yaralıların taşınması için ambulans araçları tahsis ediyoruz. Hayatını kaybeden askerlerle ilgili Rus barış gücü katılımıyla tespit çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önceki gün söylediği gibi Azerbaycan devleti Karabağ bölgesinde yaşayan tüm sivillerin can güvenliği ile ilgili teminat veriyor. Azerbaycan ile yeniden entegrasyonu benimsemeyen ve bölgeden ayrılmak isteyen kişileri de zorla tutmuyoruz. Laçin koridoru üzerinden Ermenistan istikametine geçişlere engel olmuyoruz” diye konuştu. Hürriyet Gazetesi