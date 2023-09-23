Ermeni güçleri, Hankendi’de kasıtlı yangın çıkarıp belgeleri imha ediyor

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Ermeni güçlerin Hankendi’de kasıtlı yangınlar çıkarttığını ve idari binalardaki belgeleri imha ettiğini duyurdu.

Ermeni güçler, Karabağ’da provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde Ermeni güçlerin kasıtlı yangınlar çıkarttığı ve çeşitli idari binalardaki belge, delil ve arşivleri imha ettiği belirtildi.

Azerbaycan’ın ilgili devlet kurumları tarafından bölgedeki mevcut durumun gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, “Azerbaycan’ın ilgili kurumları, Ermeni asıllı vatandaşlarımıza insani yardım sağlamakla birlikte gelen yardım çağrılarını göz ardı edilmemektedir. Karabağ ekonomik bölgesinde yerel terörle mücadele tedbirlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tüm alanlar tam kontrol altına alındı. İçişleri ve Savunma Bakanlığı çalışanları bölgede hukukun üstünlüğünü sağlamak için kapsamlı önlemler almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Milliyet Gazetesi