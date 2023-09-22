Azerbaycan: Dağlık Karabağ’da silah bırakan askerler için af planlanıyor

DUVAR – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev, Dağlık Karabağ’da silah bırakan Ermenistan askerleri için af planlandıklarını duyurdu. Reuters’a konuşan Hacıyev, “Eski askerler ve savaşçılar için bir af öngörüyoruz veya bir affı ima ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgedeki Ermeni askerleri, Azerbaycan’ın operasyonu sonrası 24 saat süren yoğun çatışmaların ardından çarşamba günü teslim olmayı ve silah bırakmayı kabul etmişti.

“Şu anda bazı ordu gruplarının ve subayların şartlarımıza uymayacaklarını ve direnişe devam edeceklerini kamuoyuna açıkladıklarını görüyoruz” diyen Hacıyev, bu durumu ‘bir güvenlik sorunu olarak görmediklerini’ söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Fransa’nın talebi üzerine düzenlenen oturumda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise, “Ermenistan’a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz” açıklamasında bulundu. Bayramov, “Karabağ Ermenileri, barış içinde bir arada yaşama modelimizin bir parçası” mesajını verdi.

PAŞİNYAN: 40 BİN AİLEYİ AĞIRMAYA HAZIRIZ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ’da evlerini terk eden Ermenileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. “40 bin aileyi ağırlamaya hazırız” diyen Paşinyan, “Ermeniler evlerinde, onurlu biçimde ve güvenli koşullarda yaşamalı” ifadelerini kullandı.

ERİVAN’DA PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Erivan da ise, bazı eylemcilerin gözaltına alındığı bildirildi. Ermenistan basınındaki haberlere göre, hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ana caddelerde trafiği durdurmaya çalışan göstericiler gözaltına alındı. (DIŞ HABERLER)

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