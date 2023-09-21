Kim Kardashian’dan Artsakh’taki soykırımı önleme çağrısı

ABD’li Ermeni televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD hükümetini ve uluslararası toplumu Dağlık Karabağ’da bir insani felaketin yaşanmaması için derhal müdahale etmeye çağırıyor.
Kim Kardashian’ın açıklaması şöyle:
“Azerbaycan’ın aylarca süren kuşatma ve açlığın ardından sivil halka yönelik geniş çaplı saldırıları nedeniyle ne yazık ki Artsakh/Dağlık Karabağ Ermenilerine soykırım yapılması ihtimali arttı. ABD hükümetini ve uluslararası toplumu, insani bir felaketin önlenmesi için derhal müdahale etmeye çağırıyoruz.”
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