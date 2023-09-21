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Kim Kardashian’dan Artsakh’taki soykırımı önleme çağrısı

2023-09-20

ABD’li Ermeni televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD hükümetini ve uluslararası toplumu Dağlık Karabağ’da bir insani felaketin yaşanmaması için derhal müdahale etmeye çağırıyor.

Kim Kardashian’ın açıklaması şöyle:

“Azerbaycan’ın aylarca süren kuşatma ve açlığın ardından sivil halka yönelik geniş çaplı saldırıları nedeniyle ne yazık ki Artsakh/Dağlık Karabağ Ermenilerine soykırım yapılması ihtimali arttı. ABD hükümetini ve uluslararası toplumu, insani bir felaketin önlenmesi için derhal müdahale etmeye çağırıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI

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