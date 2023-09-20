Karabağ’da ateşkes

Azerbaycan’ın 19 Eylül Salı günü Karabağ’a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırıda ateşkes anlaşmasına varıldı. Karabağ güçleri Rus barış Gücü’nün önerisini kabul etti.
Anlaşmaya göre
1-Karabağ’da görev yapan Rus barışı koruma birliğinin arabuluculuğunda, 20 Eylül 2023 saat 13:00’ten itibaren çatışmaların tamamen durdurulması konusunda bir anlaşmaya varıldı.
- Ayrıca, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin geri kalan birliklerinin ve askerlerinin Rus barışı koruma birliğinin konuşlanma bölgesinden çekilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı. Bu, “Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu”nun silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılmasının yanı sıra, ağır teçhizat ve silahların hızla imha edilmek üzere Artsakh topraklarından çıkarılmasını da kapsamaktadır.
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Azerbaycan tarafının, Artsakh Ermenilerinin yeniden entegrasyonu, hakları ve güvenliğinin güvence altına alınması ile ilgili olarak gündeme getirdiği ilgili konular ile Artsakh nüfusunun Azerbaycan Anayasası çerçevesinde konumuna ilişkin konular uygun şekilde müzakere edilecektir. Bu görüşmelerin yerel Ermeni nüfusunun temsilcileri ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin merkezi yetkililerinin temsilcileri arasında yapılacak bir toplantı sırasında yapılması planlanıyor. Toplantı 21 Eylül 2023’te Yevlah şehrinde gerçekleşecek ve sonraki oturumlarla devam edecek.
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