Karabağ’da ateşkes

Azerbaycan tarafının, Artsakh Ermenilerinin yeniden entegrasyonu, hakları ve güvenliğinin güvence altına alınması ile ilgili olarak gündeme getirdiği ilgili konular ile Artsakh nüfusunun Azerbaycan Anayasası çerçevesinde konumuna ilişkin konular uygun şekilde müzakere edilecektir. Bu görüşmelerin yerel Ermeni nüfusunun temsilcileri ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin merkezi yetkililerinin temsilcileri arasında yapılacak bir toplantı sırasında yapılması planlanıyor. Toplantı 21 Eylül 2023’te Yevlah şehrinde gerçekleşecek ve sonraki oturumlarla devam edecek.