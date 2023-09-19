İran’dan Karabağ açıklaması! “Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu. Kenani, “İran olarak Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz” dedi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da yürüttüğü terörle mücadele operasyonunda devam ederken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kafkasya’daki son gelişmelerden endişeli olduklarını belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunan Kenani, Azerbaycan ve Ermenistan’ı ateşkes kurallarına uymaya davet ederek, “İran olarak Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz. Orada yaşayanların hukuku ve güvenliği bu çerçevede diyalog yoluyla çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin sorunları çözmek için önemli role sahip olduklarını vurgulayan Kenani, İran’ın 3+3 formatında görüşmelere katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hürriyet Gazetesi