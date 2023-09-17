İlber Ortaylı’dan Ayasofya uyarısı: Yoğun ziyaretçi kabul edilemez

Artı Gerçek – UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve Lozan Anlaşması’nın yıldönümüne denk düşen 24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile müze statüsü kaldırılarak camiye dönüştürülen Ayasofya için bir uyarı da tarihçi İlber Ortaylı’dan geldi. Ortaylı, 1500 yıllık yapının sanat tarihi ve dünya mirası için önemini anlattığı yazısında, camiye dönüştürülme kararı sonrasında artan ziyaretçi sayısı için “Şurası bir gerçek Ayasofya herkesin elini kolu sallayarak geçeceği bir yol değildir” dedi.

Ünlü tarihçi, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan “Ayasofya’yı koruyalım” başlıklı yazısında, müze statüsünün kaldırılması sonrası tahribat ve koruma önlemlerinin eksikliği ile gündemde olan Ayasofya hakkında “Ziyaretçi sayısına acil müdahale gerekir. Hatta giriş ve görüşleri zaruri olan sanat tarihçisi, tarihçi, arkeolog gibi bilim insanları, büyük dinler dünyasının temsilcileri, Müslüman dünyanın din adamları, devlet adamları ve memurların oluşturduğu yıllık 20-30 bin kişilik bir kitle bile buranın ziyareti için kalabalık olabilir” dedi.

“Yoğun ziyaretçi vaziyeti ise kabul edilemez” diyen Ortaylı, “Zira camiye çevrildikten sonra buraya gelen kişi sayısının yıllık üç milyon olduğu söyleniyor. Bu rakama turistler dahil değil” ifadelerini kullandı.

SU KANALLARI İÇİN DE RESTORASYON ÇAĞRISI

Ortaylı, şu an minarelerinden biri depreme karşı güçlendirilme amacıyla restore edilen Ayasofya’nın altındaki dehlizlerin, atık ve nem sularını taşıyacak suyollarının ve havalandırma sisteminin bu kadar ziyaretçiyi taşıyacak güçte olmadığını belirterek, bu bölümlerde da restorasyon çağrısı yaptı.

“Ayasofya’da gündelik hayatın içinde tuvaletler ve musluklar kurulamaz. Büyük sebiller gibi su dağıtan yerler kurulamaz” diyen Ortaylı, “Klasik Osmanlı sebili ile bugünkü tuvaletlerin tükettiği ve sızdırdığı su aynı değildir. İnsanlık 1500 senedir Ayasofya’ya kısa bir süre için uğruyor. Def-i hacet için Ayasofya’nın tuvaletlerini kullanmanın akıl kârı yanı yoktur. Her giren sebil ve tuvaletleri kullansa bu binanın altındaki kanalizasyon sistemi bunu nasıl taşıyacak? Düşünülmesi lazım” ifadelerini kullandı. (Hürriyet)

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