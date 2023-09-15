Kafkasya kaynıyor! Fotoğraflar resmi sitede yayınlandı

27 Eylül 2020 sabahında başlayan savaş yalnızca 44 gün sürdü, Güney Kafkasya’nın en hassas bölgesini yeniden şekillendirdi. 30 yıl Ermenistan işgali altında kalan Dağlık Karabağ’ın büyük bölümü Azerbaycan’a kavuştu, imzalanan ateşkes anlaşması Erivan’da depreme yol açtı.

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Ateşkes anlaşmasıyla birlikte Dağlık Karabağ’a 2 bin kadar Rus barış gücü askeri konuşlandırıldı. Ancak bugüne kadar Kasım 2021 ve Eylül 2022’de ciddi ateşkes ihlalleri yaşandı, çatışmalarda onlarca asker hayatını kaybetti.

Eylül 2022’deki muharebe savaşın ardından gerçekleşen en şiddetli çatışma olarak kayıtlara geçti, Ermenistan 100’ü aşkın askerinin öldüğünü açıkladı. Nikol Paşinyan, Azerbaycan birliklerini Ermenistan’a ait 10 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini savunup uzun zamandır Erivan’ı destekleyen Rusya’dan askeri yardım istedi.

Dağlık Karabağ’da Ermenilerin izinsiz şekilde işlettiği madenlerin yol açtığı çevre katliamını araştırmak isteyen Azerbaycan ise, yine 2022 sonbaharında bölgeye uzmanları göndermek istedi.

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TÜRKİYE DUYURDU

Sınırda silah seslerinin dinmediği ve neredeyse bir yıldır Laçın Koridoru etrafında dinmeyen gerilim, bu yılın Eylül ayına gelindiğinde ise bir kez daha tırmandı. Türkiye, 14 Eylül Perşembe günü Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ’da yeni siperler kazdığını ve askeri yığınak yaptığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, aynı gün Erivan yönetiminin Bakü’nün toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı iddialarından vazgeçmesini, silahlı güçlerini Dağlık Karabağ’dan çekmesini isteyen sert bir açıklama yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi on sekizinci ayını çoktan doldurmuşken gözler bir kez daha Güney Kafkasya’ya çevrilmiş durumda. Ermenistan’ın sınır hattında Azerbaycan birliklerinin bombardıman gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları, bu sabah dakikalar içinde Bakü yönetimi tarafından yalanlandı.

RUSYA KOMUTAN DEĞİŞTİRDİ

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ndeki (CSTO) müttefiki Rusya’dan 2020’den bu yana beklediği desteği alamayan Ermenistan, halihazırda ABD’ye yönelmiş durumda. ABD askerleri, Eagle Partner 2023 adlı tatbikat için Ermenistan’a geldi.

Amerikan askerlerinin Güney Kafkasya’ya ayak basması tahmin edilebileceği gibi Moskova’nın öfkesini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Erivan yönetimini açık şekilde uyardı, NATO’ya yaklaşılmamasını tavsiye etti. Kremlin tatbikatın Kafkasya’daki istikrarın altını oyduğunu belirtti, Rusya lideri Vladimir Putin ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la hiçbir sorun yaşamadığını kaydedip Erivan yönetiminin bir eksen kayması içinde olmadığını savundu. Putin ayrıca Ermenistan’ın Prag’da imzaladığı belgeyle aslında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki egemenliğini tanıdığını da ekledi.

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Rusya Dağlık Karabağ’daki barış gücü askerlerinin komutanını da değiştirdi, tümgeneral Kirill Kulakov Perşembe günü Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan’la görüştü.

Aynı gün Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bölgede gerilimin düşmediğini hatta bazı noktalarda arttığını söyledi.

RESMİ SİTEDEKİ FOTOĞRAFLAR

20 Eylül tarihine kadar Ermenistan topraklarında olacak Amerikan ordusu resmi internet sitesinden onlarca fotoğraf ve video yayınladı.

ABD askerlerinin Ermenistan birliklerine silah kullanımını gösterdiği karelerin yanı sıra, iki ülke askerlerinin dağlık arazide birlikte yürüdüğü fotoğraflar da albümde yer aldı.

TÜRK ÖZEL KUVVETLERİ AZERBAYCAN’DA

Azerbaycan tarafında ise Türkiye ve Azerbaycan özel kuvvetleri tatbikat icra ediyor. İkili SAT- SAS tatbikatı bugün sona erecek.

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ERİVAN’DA GÖSTERİ

Fransız haber ajansı AFP ise, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir gösteri gerçekleştiğini bildiriyor. Kağıt üstündeki ve uluslararası tanınırlığı olmayan Dağlık Karabağ’daki yönetime destek verenler, işgalcilerin bayrağını sallayıp sloganlar attı.

MENENDEZ BİLDİĞİNİZ GİBİ

Sahada bunlar yaşanırken, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda Dağlık Karabağ oturumu düzenlendi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Yuri Kim’in de katıldığı oturuma, kolayca tahmin edilebileceği gibi Türkiye karşıtlığıyla tanınan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez öne çıktı.

Azerbaycan’ın Laçin Koridoru’nu kapatarak Dağlık Karabağ’daki işgalci Ermenileri açlığa mahkum ettiğini ileri süren Menendez, ‘abluka’nın kaldırılmasını ve Laçin Koridoru’nun ‘derhal’ açılmasını istedi.

Ermenistan basını, ABD Senatosu’ndaki tartışmada diplomat Yuri Kim’in Bob Menendez’in kendisine yönelttiği soruya yanıt veremediğini yazdı.

Milliyet Gazetesi