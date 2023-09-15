Ermenistan – Azerbaycan gerilimi! 3. Dağlık Karabağ savaşı kapıda mı?

DIŞ HABERLER SERVİSİ – Azerbaycan ve Ermenistan arasında uzun yıllardır devam eden Dağlık Karabağ sorunu, son dönemde bölgede yükselen gerilimle birlikte yeniden gündemde. En son 2020’deki 2.Dağlık Karabağ savaşı sonrası, bölge en gergin dönemini yaşıyor. Gelen haberler ve yaşanan askeri hareketlilik, 3.Dağlık Karabağ savaşının yolda olduğuna dair iddialara zemin hazırlıyor.

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Uzun yıllardır Rusya’nın koruması ve güvencesi altında, Dağlık Karabağ’da kontrolü elinde tutan Ermeni yönetimi, 2020’de gerçekleşen savaşın ardından elindeki toprakların büyük kısmını kaybetmiş, ateşkes anlaşması ile kesin bir yenilgiyi kabul etmişti. Bununla birlikte, Azerbaycan toprakları içerisinde yer alan ve hukuken Azerbaycan’a ait olduğu kabul edilen Dağlık Karabağ’ın geleceği konusunda henüz nihai sonuca ulaşılamadı.

Ermenistan’ın son dönemde uzun yıllardır müttefiki olan Rusya’dan umudunu kesip Batı dünyasına yönelmesi, Azerbaycan’ın ise askeri ve ekonomik açıdan çok daha üstün bir noktaya ulaşması bölgede dikkat çeken unsurlar olarak görülüyor.

ATEŞKES İHLALLERİ

Son haftalarda bölgede artan askeri hareketlilik, Azerbaycan’ın yeni bir harekata girişeceği yönündeki iddialara zemin hazırlıyor. Hem Azeri tarafında, hem de Ermeni tarafından ciddi bir askeri hazırlık olduğu gözlemleniyor.

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Nitekim Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında bu durum gündeme geldi. MSB kaynakları, “Ermenistan’ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor” derken, “Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

SORUNUN KÖKENİ STALİN’E DAYANIYOR

Dağlık Karabağ’daki sorunun kökeni Joseph Stalin döneminde Sovyetler Birliği tarafından alınan kararlarda yatıyor. Zira o dönem Türkiye’yi komünist bloğa çekmeye çalışan Sovyetler Birliği, Zengezur’un Ermenistan’ın kontrolü altına gireceği, Karabağ ve Nahçıvan’ın da Azerbaycan’ın kontrolü altında olacağı bir bölünmeye karar vermişti. Böylece bugüne dek gelen sınır sorunları başlamış oldu. Azerbaycan ile Nahçıvan’ın ve dolayısıyla Türkiye’nin bağlantısı kesildi, çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı Karabağ ise Azeri sınırları içerisinde kaldı.

‘RUSYA’YA BEL BAĞLAMAYIZ’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son dönemde Rusya aleyhindeki konuşmalarına bir yenisini ekledi. Politico’ya konuşan Paşinyan, “Bizi koruması için artık Rusya’ya bel bağlayamayız” ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’nın kabiliyetlerinin değiştiğini belirten Paşinyan, Moskova yönetiminin, Azerbaycan’ı ve yakın müttefiki Türkiye’yi kendisine yabancılaştırmaktan çekindiğini savundu. Rusya’ya bel bağlamanın yanlış ve sürdürülemez olduğunu belirten Paşinyan, “Eğer kalıcı ve ebedi bir devlete sahip olmak istiyorsak, öncelikle komşularımızla ilişkilerimizi düzeltmek için çok ciddi adımlar atmalı ve çok ciddi çabalar sarf etmeliyiz” dedi.:

Milliyet Gazetesi