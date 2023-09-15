Barış anlaşmasındaki pürüzler: “Taraflar birbirine uzak”

Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanması öngörülen barış anlaşması konusunda pürüzler yaşanıyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan parlamentoda milletvekilerinin sorularını yanıtlarken, Azerbaycan tarafının, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin Ermeni tarafının önerilerine yanıt vererek yeni öneriler sunduğunu duyurdu.

Bakan Mirzoyan, “Son temaslarımızın ardından Ermenistan tarafı, ilişkilerin normalleşmesi ve barışçıl ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın beşinci yorumunu Azerbaycan tarafına iletti. Sıra bizdeydi ve yaptık. 12 Eylül’de zaten Azerbaycan tarafından yeni teklifler aldık. Bir süreç var, bir tartışma var. Tabii bu dönemde yüz yüze görüşmeler olmadı. Maalesef tarafların pozisyonlarının hala birbirine oldukça uzak olduğu önemli konuların olduğunu söylemem gerekiyor.” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen kabine oturumunda, Ermenistan tarafının, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin yeni önerilerini Azerbaycan tarafına ilettiğini duyurmuştu.

Öte yandan iktidardaki “Sivil Anlaşma” grubunun sekreteri Artur Hovhannisyan, barış anlaşması taslağında Ermenistan ve Azerbaycan’ın şu ana kadar üzerinde fikir birliğine varamadığı noktalara değindi.

Ona göre temel hususlar toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, Artsakh (Karabağ) halkının hak ve güvenliğinin sağlanması ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemenliğinin korunması.

Hovhannisyan, “Bütün bunların arkasında şu aşamada açıklanamayacak ayrıntılar var” diye ekledi.

Hovhannisyan, barış anlaşmasının, Ermenistan’ın egemenliğinin yanı sıra toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik açık mekanizmalar ve garantiler oluşturması gerektiğini kaydett ve Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması konusunda varılan anlaşmanın şu ana kadar hayata geçirilmediğine dikkat çekti.

Agos