Türk Yahudi Cemaati, Kos’taki camiyi restore etmek için Yunanistan’dan izin istedi

Türk Yahudi Cemaati’nden yöneticiler, Yunanistan’ın Kos adasında restore edilen sinagogun açılışı için adaya gitti, Miçotakis’e restorasyon için teşekkür ederken sinagogun yakınındaki harap halde bulunan camiyi gönüllü olarak restore etmek için izin istedi: “İnançlarımıza hayat verelim, Bir ve Tek Tanrımızın evlerini şereflendirelim.”

Kos Sinagogu, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Yeniden ibadete açılan sinagogu ziyaret eden Türk Yahudi Toplumu temsilcileri, daha sonra Twitter’dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e bir açık mektup yayınladı:

“Bugün güzel Kos adasına sevinçle geldik.

Kos Sinagogu’nu restore ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Fakat Kos Camisi’nin hala bu harap durumda olduğunu görmek bizi ne yazık ki çok üzdü.

Bizim de Türk Yahudi Cemaati olarak bu seneki yıkıcı depremde Antakya Sinagogumuz yıkıldı ama onu yeniden inşa edip dirilteceğiz.

Bize Kos’taki İstanköy Camii’nin yeniden inşasında izin verirseniz, biz de Yunan yetkililerin gözetiminde bu konuda gönüllü olarak çalışmak isteriz.

İnançlarımıza hayat verelim, Bir ve Tek Tanrımızın evlerini şereflendirelim.

Efharisto poli (Çok teşekkürler)”

https://serbestiyet.com/haberler/turk-yahudi-cemaati-kostaki-camiyi-yaptirmak-icin-yunanistandan-izin-istedi-140396/