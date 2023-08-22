Ankara Uluslararası Protestan Kilisesi

Tarihi yapı ve dokusuyla bilinen Başkent Ankara’da tarihin derinliklerinden kalma birçok kilise bulunuyor. Onlardan biri ise Uluslararası Protestan Kilisesi…

Farklı tarihlerden ve farklı yerlerden kalma kiliseler genellikle pazar günü ayinler için kullanılıyor. Ankara’nın farklı semtlerinde 6 kilise bulunuyor. Onlardan biri ise Uluslararası Protestan Kilisesi…

Ankara birçok medeniyetin geçtiği bir coğrafyada ve tarihi özelliklere sahip olmasında ötürü birçok kiliseyi de bünyesinde barındırıyor.

Üç büyük mezhepten birinin ibadethanesi Başkent Ankara’da bulunuyor.

Şu an bulunduğu binasına 1998 yılında taşınan Ankara Uluslararası Protestan Kilisesi, bu taşınmadan önceki 8 yılda birçok farklı yerde faaliyet göstermiştir. Ankara’da bulunan yabancılar tarafından 1990 yılında Ankara’da bir ev topluluğu olarak başlayan ve 1998 yılına kadar bir otel ve bir depo da dahil olmak üzere birkaç farklı yere taşınmak zorunda kalmıştır. 20 Eylül 1998 tarihinde Çiğdem Mahallesi’nde bulunan kendi binalarına taşınarak Ankara’da resmi anlamda Türk Hükümeti’nden izin alınarak kurulan ilk kilise olmuşlardır. Topluluk, bu tarihten beri kendi binasında düzenli olarak ibadete açık haldedir.

Ankara’da yaşayan Hristiyan Protestanların 1990 yılında kurduğu topluluğun ayinleri 1998 yılında Çankaya ilçesinin Çiğdem Mahallesi’nde bir kilise çatısı altında devam etmiştir. Günümüzde Kilise Ankara’da bulunan yerli ve yabancı Hıristiyanların ibadet ettiği bir mekân olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

https://www.anadolugazete.com.tr/ankara/ankara-uluslararasi-protestan-kilisesi-128504h.htm