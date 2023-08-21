Voleybol Kadın Takımı 2023 Hamahaygagan Yaz Olimpiyatlarından İkincilik Madalyası ile Döndü

HYETERT – Dört yılda bir tüm dünyadan Ermeni sporcuları bir araya getiren Pan Armenian Games – Hamahaygagan Yaz Olimpiyat Oyunlarının sekizincisi, bu yıl 7.161 delege ile tarihin en kalabalık katılımı ile geçekleşti. Eski yıllara nazaran 8 farklı şehir ilk defa katılım gösterdi.

Ermenistan’ın Gümrü şehrindeki görkemli açılış töreninden, havalimanında karşılama ile başlayan ve sporcular ülkeyi terk edene kadar kendilerine tahsis edilen araçlara, oyunların düzenlenmesi için yapılan tüm harcamalar sponsorlar eliyle, ülke ekonomisine yük getirmeden tamamlandı.

Oyunlarda Türkiye Ermenilerini İstanbul, Sasun ve Bitlis ekipleri temsil ettiler.

Oyunlar öncesi özenle hazırlanan komite üyeleri, tek bir hataya sebep vermemek için gece-gündüz titizlikle çalıştılar. Sporcuların dışında, bu organizasyona katılmak isteyen misafirlerin de her türlü konforu; ulaşım, konaklama, rehberlik hizmetleri en ince ayrıntısına kadar planlandı. Havalimanından kafile halinde yola çıkışları ile başlamak üzere, Olimpiyat Açılış töreninden müsabakalarda giyilecek formalara kadar her bir kıyafet özenle hazırlandı.

Yerevan Zıvartnots Havaalanında davul-zurna ile karşılanan kafilemiz, halaylarla otele uğurlandı. Odalamaların da önceden ayarlandığı otelde, herhangi bir aksamaya mahal vermeden sporcu ve misafirler odalarına yerleştiler. Aynı gün Gümrü Şehri’nde yapılacak olan açılışa katılmak için hazırlanan kafile kendilerine tahsis edilen otobüslerle yola çıktı.

Yorucu, bir o kadar da unutulmaz anlara tanıklık edildi. Ertesi gün başlayan tur organizasyonları, özellikle ilk kez Ermenistan’da bulunan sporcu ve misafirler için unutulmaz anlara dönüştü. Pazar günü Echmiadzin ziyareti ile başlayan turumuzda, Garni, Keğart, Kareri Simfonia, Khorvirab, Sevan Gölü, Oşagan, Mesrob Maşdots, Sağmosavank, Dareru Burag gibi birçok tarihi yer ziyaret edildi.

Kafileye ve tüm turlara rehberlik eden Vartkes Mardiryan ve sevgili oğlu Hrad Mardiryan, ziyaret edilen her yerin tarihini en ince ayrıntılarına kadar paylaştılar. Herkesin hayranlıkla dinlediği, kimi yerde gözyaşlarını tutamadığı, kimi yerde gururlandığı, eğlendiği, şarkılar söyleyip dans ettiği ve en önemlisi mutlu olarak ayrıldığı bir seyahat oldu.

Hatay-Vakıflıköy doğumlu olan ve bir süre Kurtuluş-Şişli’de yaşadıktan sonra uzun yıllardır Ermenistan’da hayatını sürdüren Vartkes Bey’in her iki ülkeyi ve kültürü iyi bilmesi gezilere anlam katıyordu. Gezilerin yanı sıra sporculara destek amaçlı maçlara da katılım gösteren misafirler, organizasyon için tüm komite üyelerine teşekkürlerini ilettiler ve yeni dostlar tanıdıkları için mutluluklarını ifade ettiler.

Aynı zamanda Viyana, Paris ve Amerika’dan kafileye katılan misafirler de oldu. Akrabaları ve dostları ile Hamahaygagan Oyunları sayesinde Yerevan’da buluşup hasret giderdiler.

İlk maçlar öncesi; Hamahaygagan oyunlarına, sporculara yıllarca emeğini esirgemeyen ve Spor Elçisi ilan edilen Nazar Hançer’in anısına tüm takımlar saygı duruşunda bulundular.

Komitenin tüm sporcuları, misafirleri ve yöneticileri aynı sofrada buluşturduğu yemekte; müzik ve dans eşliğinde kaynaşan konuklar, birlik, beraberlik mesajları verdiler. Yemeğe konuk olarak katılan ve şarkılarıyla eşlik eden Sibil, geceye anlam kattı.

Oyunlara 41 ülkenin179 şehrinden 7.161 sporcu, antrenör ve yönetici katıldı.

8. Pan-Armenian Yaz Oyunlarında Ermenilerin birlik ve beraberliğini simgeleyen meşaleyi güreş dalında altı kez Avrupa, dört kez dünya şampiyonu olan, Olimpiyat altın madalyalı Artur Aleksanyan yaktı.

Oyunlara 270 kişilik bir kafile ile katılan Türkiye Ermenileri; İstanbul, Sasun ve Bitlis ekiplerinin komite üyeleri, sporcuları ve maç durumları:

İstanbul Komite Üyeleri ;

Alen Tekbıçak : Dünya Olimpiyat Komitesi Türkiye Üyesi

Haygaram Karasu : İstanbul Hamahaygagan Komitesi Başkanı

Diana Altun : Komite Üyesi ve Komite Genel Koordinatörü

Şahnur Kazancı : Komite Üyesi

Berfin Yeva Demirciyan Tufan : Komite Üyesi/Voleybol Branş Sorumlusu

Sarven Çakmak : Komite Üyesi/Satranç Branş Sorumlusu

Julia Erbek : Komite Üyesi/Satranç Branş Sorumlusu

Vartan Balmumcuyan : Komite Üyesi/Masa Tenisi Branş Sorumlusu

Sona Cermatyan: Komşite Üyesi/Masa Tenisi Branş Sorumlusu

Jilda Bal : Komite Üyesi/Atletizm ve Bisiklet Branş Sorumlusu

Aret Mıgırdiçoğlu : Komite Üyesi/Basketbol Branş Sorumlusu

Haçik İngilizoğlu : Komite Üyesi/İdareci

Saro Akçelyan : Komite Üyesi/İdareci

Selin Gezeroğlu : Komite Üyesi/Tenis Branş Sorumlusu

Zare Karakaş : Komite Üyesi

Sason-Bitlis Komite Üyeleri :

Efrim Bağ: Dünya Olimpiyat Komitesi Türkiye Üyesi

Aram Demir :Sasun Hamahaygagan Komitesi Başkanı

Elis Ülütaş: Komite Üyesi / Komite Koordinatörü

Turgay Kap: Komite Üyesi / Futbol Branş Sorumlusu

Aras Bağ: Komite Üyesi / Basketbol Branş Sorumlusu

Aren Bağ: Komite Üyesi / Futsal Branş Sorumlusu

Aydın Arslan: Komite Üyesi / İdareci

Setrak Taş: Komite Üyesi / İdareci

Sami Artan: Komite Üyesi / İdareci

Kığan Ülütaş: Komite Üyesi / İdareci

Murat Şarklı: Komite Üyesi / İdareci

Gülnaz Ülütaş: Komite Üyesi / İdareci

Nazlı Danacıoğlu: Komite Üyesi / İdareci

Murat Şarklı: Komite Üyesi / İdareci

Halil İç: Komite Üyesi / İdareci

Nevzat Demirci: Komite Üyesi / İdareci

Murat İç: Komite Üyesi / İdareci

Hayrettin Karaman: Komite Üyesi / İdareci

Bedo Taş: Komite Üyesi / İdareci

Aruş Avcı: Komite Üyesi / İdareci

Armen Demir: Komite Üyesi / İdareci

Satranç

Hamahaygagan oyunları satranç turnuvası 8-9-10 Ağustos tarihlerinde Tigran Petrosian Satranç Evi’nde gerçekleşti. Toplamda 163 Sporcunun mücadele verdiği turnuvaya İstanbul ekibi 7 sporcu ile katıldı. 9 tur sonunda ;

Sarven Çakmak 4,5 puan ile 79.

Adrian Elibol 4 Puan İle 93.

Andre Lukas Demirci 4 Puan İle 97.

Aren Kirpikyan 4 Puan İle 109.

Melik Mıgırdiçyan 4 Puan İle 110.

Ruben Toros 4 Puan İle 115.

Sevan Koyuncu 3 Puan İle 131. olmuşlardır.

Masa Tenisi

Masa Tenisi Branşında iki ayrı takım olarak katılan İstanbul ekibi;

İstanbul 1 Takımı

İshak Yıldırım (Kaptan)

Aras Aynaz

Aras Örnek

İstanbul 2 Takımı

Kirkor Tavityan

Alek Kılıçyan

Karşılaşmalar;

İstanbul1-Gürcistan

İstanbul 2-Sevan

İstanbul 1-Yerevan

İstanbul 2-Tabriz

Gürcistan’ı yenen takım diğer maçlarda yenilmiştir.

TENİS

Tenis maçları tek set, 8 Game üzerinden oynandı.

Eleme maçı yapmayan sporcular otomatik olarak tur atlayarak 1. Tur maçı yaptılar.

Takım Oyuncuları:

Temi Hisarli

Talya Gezeroğlu

Jan Kami Çopur

Alen Boğos Mazmanyan

Paren Mezedur

Minas Mezedur

İlk tur maçlarında ;Paren Mezedur, Los Angeles ekibinden Derek Esraelian ile karşılaştı, 8-1 ‘lik bir galibiyet aldı. İkinci turda 8-3 kaybeden Mezedur elendi.

Temi Hisarlı Yerevanlı rakibi Maria Kiniyan’ı 8 – 4 mağlup etti. İkinci turda da rakibini 8-1 yenen Hisarlı, üçüncü turda elendi.

Talya Gezeroğlu Rus Rakibi ile oynadığı maçı 8-2’lik bir skorla galip tamamladı. İkinci turda hükmen galip gelen Gezeroğlu,üçüncü turda elendi.

Çiftlerde mücadele eden

Alen Mazmanyan + Minas Mezedur ve Paren Mezedur + Jan Kami Çopur ilk turda elendiler.

Basketbol Erkek

Takım Oyuncuları;

Alen Kösedağ-Antrenör

Eren Burak Altıgöz

Sevan Yaranuş

Aksel Barutciyan

Edvin Sivaslıoğlu

Burak Seçgin

Sercan Sümer

Aykun Haçikoğlu

Aras Merdinyan

Arsen Bolak

Cem Timirci

Vartan Mamiganyan

Melvin Hisarlı

Burak Özağazar

Andre Tekbıçak

Arda Sarıkaya

Arden Çakmak

Basketbolda İstanbul-Bitlis ekibi Kahire’ye 51-46 yenildi.

İstanbul&Bitlis sonraki maçta Montreal’e 62-70 yenilirken, Daşir’i 102-37 yendi.

10 Ağustos’ta oynanan maçta İstanbul&Bitlis, Beverly Hills’e 86-45 mağlup oldu.

İstanbul&Bitlis, 12 Ağustos Cumartesi günkü maçta Berlin takımına 83-76 mağlup oldu.

Futbol

Futbolda Kuveyt ile karşı karşıya gelen Sasun takımı maçı 1-0 aldı.

SASUN : 1 PARAKAR : 0

Anthony Kuzucu

Antony Sürer

Aras Kartal Çitçiyan

Arda Boztaş

Arda Harunyan

Arek Bolak

Burak Sümer

Can Boyacı

Can Ehican

Yusuf Begiç

Erman Deniz

Heros Ohan Yeşil

Matias Taş

Murat Maraşlıoglu

Rodi Gez

Kamer Düvenci

Sayat Kuş

Futsal

Andy Kumasoglu

Ararat Karaman

Aren Bağ

Arno Bağ

Arsen Vural

Arşenk Norşen

Artun Ülütaş

Ganç Bağ

Garbis Kap

Kamer Değirmenci

Masis Nareg Karaman

Özkan Demirci

Viken Bağ

Ares Kaplan

Nareg Ülütaş

Lukas Artan

Sarven Mığdısı

Aren Düvenci

Artun Kalk

Yetvart Yıldırım

Alen Avcı

Şahin Aydın – Antrenör

Turgay Kap – Antrenör

Melkun Arık – Antrenör

Futsal

Futsal’da ise Sasun çekişmeli geçen maçta Lübnan Antilyas ekibine 2-1 yenildi.

Bitlis Futsal Takımı ise Zağgazort Takımını 3-2 yendi.

Takım Oyuncuları:

Andy Kumasoglu

Ararat Karaman

Aren Bağ

Arno Bağ

Arsen Vural

Arşenk Norşen

Artun Ülütaş

Ganç Bağ

Garbis Kap

Kamer Değirmenci

Masis Nareg Karaman

Özkan Demirci

Viken Bağ

Ares Kaplan

Nareg Ülütaş

Lukas Artan

Sarven Mığdısı

Aren Düvenci

Artun Kalk

Yetvart Yıldırım

Alen Avcı

Kadın Voleybol

Antrenör : Alen Narsüz

Nayra Akavafyan

Salpi Mor

Arev Algan

Karun Algan

Arev Şimşek

Maral Şimşek

Tamar Yaşguçlukal

Beril Hançer

Desil Kara

Serda Yeraz Beşiktaşlıyan

Lara Düvenci

Berfin Yeva Demirciyan Tufan

İlk maçını Yerevan ile oynayan İstanbul kadın voleybol takımı, Yerevan’a 3-1 mağlup oldu. İkinci maçında Pasadena’yı ise 3-0 mağlup etti.

Bir sonraki maçında Sisian’ı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Voleybol Kadın takımı,

16 Ağustos’taki maçta Glandale’i de 3-2 yenerek finale yükseldi.

17 Ağustos’ta Yerevan ile yaptığı çekişmeli maçı 3-2 kaybeden İstanbul takımı oyunları ikinci olarak bitirdi ve takımlarımız arasında en iyi dereceye erişti.

Voleybol Erkek

Voleybol Erkek’te İstanbul ekibi ilk maçında Gümrü’ye 3-2 yenildi.

İstanbul daha sonra Krasnodar ile karşı karşıya geldi. İstanbul sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İstanbul Ahılkelek’i de 3-1 yenmeyi başardı, ancak Yeghegnadzor ekibine 3-0 yenilerek elendi.

Antrenör:Anjel Yelegen

Kami Yeşil

Sevag Büyüksimkeşyan

Aras Karamızrak

Robert Hırant Andan

Yusuf Demirci

Artin Demirci

Manuk Erçömlek

Sayat Çağla

Ari Ohanoğlu

Lutfi Can Barış

Artun Toros Arzivyan

Arek Altıparmak

Bisiklet

İstanbul ekibi, bu yıl ilk defa Hamahaygagan Oyunlarına bisiklet branşında sporcu götürdü. 17 ülke sporcusunun katıldığı ve Sevan Gölü parkur alanında gerçekleşen bisiklet yarışında Jilda Bal, 12Km’lik parkuru 9. olarak bitirerek başarılı bir temsiliyet gösterdi.

Süre 23:44

Atletizm

Atletizim branşını İstanbul ekibinden Arda Arat temsil etti.

Finale kalma başarısı gösteren Voleybol Kız takımı madalya töreni sonrası 18 Ağustos Cuma günü İstanbul Hamahaygagan Komitesi Başkanı Haygaram Karasu ile birlikte yurda döndüler.