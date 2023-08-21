Voleybol Kadın Takımı 2023 Hamahaygagan Yaz Olimpiyatlarından İkincilik Madalyası ile Döndü

HYETERT – Dört yılda bir tüm dünyadan Ermeni sporcuları bir araya getiren Pan Armenian Games – Hamahaygagan Yaz Olimpiyat Oyunlarının sekizincisi, bu yıl 7.161 delege ile tarihin en kalabalık katılımı ile geçekleşti. Eski yıllara nazaran 8 farklı şehir ilk defa katılım gösterdi.
Ermenistan’ın Gümrü şehrindeki görkemli açılış töreninden, havalimanında karşılama ile başlayan ve sporcular ülkeyi terk edene kadar kendilerine tahsis edilen araçlara, oyunların düzenlenmesi için yapılan tüm harcamalar sponsorlar eliyle, ülke ekonomisine yük getirmeden tamamlandı.
Oyunlarda Türkiye Ermenilerini İstanbul, Sasun ve Bitlis ekipleri temsil ettiler.
Oyunlar öncesi özenle hazırlanan komite üyeleri, tek bir hataya sebep vermemek için gece-gündüz titizlikle çalıştılar. Sporcuların dışında, bu organizasyona katılmak isteyen misafirlerin de her türlü konforu; ulaşım, konaklama, rehberlik hizmetleri en ince ayrıntısına kadar planlandı. Havalimanından kafile halinde yola çıkışları ile başlamak üzere, Olimpiyat Açılış töreninden müsabakalarda giyilecek formalara kadar her bir kıyafet özenle hazırlandı.
Yerevan Zıvartnots Havaalanında davul-zurna ile karşılanan kafilemiz, halaylarla otele uğurlandı. Odalamaların da önceden ayarlandığı otelde, herhangi bir aksamaya mahal vermeden sporcu ve misafirler odalarına yerleştiler. Aynı gün Gümrü Şehri’nde yapılacak olan açılışa katılmak için hazırlanan kafile kendilerine tahsis edilen otobüslerle yola çıktı.
Yorucu, bir o kadar da unutulmaz anlara tanıklık edildi. Ertesi gün başlayan tur organizasyonları, özellikle ilk kez Ermenistan’da bulunan sporcu ve misafirler için unutulmaz anlara dönüştü. Pazar günü Echmiadzin ziyareti ile başlayan turumuzda, Garni, Keğart, Kareri Simfonia, Khorvirab, Sevan Gölü, Oşagan, Mesrob Maşdots, Sağmosavank, Dareru Burag gibi birçok tarihi yer ziyaret edildi.
Kafileye ve tüm turlara rehberlik eden Vartkes Mardiryan ve sevgili oğlu Hrad Mardiryan, ziyaret edilen her yerin tarihini en ince ayrıntılarına kadar paylaştılar. Herkesin hayranlıkla dinlediği, kimi yerde gözyaşlarını tutamadığı, kimi yerde gururlandığı, eğlendiği, şarkılar söyleyip dans ettiği ve en önemlisi mutlu olarak ayrıldığı bir seyahat oldu.
Hatay-Vakıflıköy doğumlu olan ve bir süre Kurtuluş-Şişli’de yaşadıktan sonra uzun yıllardır Ermenistan’da hayatını sürdüren Vartkes Bey’in her iki ülkeyi ve kültürü iyi bilmesi gezilere anlam katıyordu. Gezilerin yanı sıra sporculara destek amaçlı maçlara da katılım gösteren misafirler, organizasyon için tüm komite üyelerine teşekkürlerini ilettiler ve yeni dostlar tanıdıkları için mutluluklarını ifade ettiler.
Aynı zamanda Viyana, Paris ve Amerika’dan kafileye katılan misafirler de oldu. Akrabaları ve dostları ile Hamahaygagan Oyunları sayesinde Yerevan’da buluşup hasret giderdiler.
İlk maçlar öncesi; Hamahaygagan oyunlarına, sporculara yıllarca emeğini esirgemeyen ve Spor Elçisi ilan edilen Nazar Hançer’in anısına tüm takımlar saygı duruşunda bulundular.
Komitenin tüm sporcuları, misafirleri ve yöneticileri aynı sofrada buluşturduğu yemekte; müzik ve dans eşliğinde kaynaşan konuklar, birlik, beraberlik mesajları verdiler. Yemeğe konuk olarak katılan ve şarkılarıyla eşlik eden Sibil, geceye anlam kattı.
Oyunlara 41 ülkenin179 şehrinden 7.161 sporcu, antrenör ve yönetici katıldı.
8. Pan-Armenian Yaz Oyunlarında Ermenilerin birlik ve beraberliğini simgeleyen meşaleyi güreş dalında altı kez Avrupa, dört kez dünya şampiyonu olan, Olimpiyat altın madalyalı Artur Aleksanyan yaktı.
Oyunlara 270 kişilik bir kafile ile katılan Türkiye Ermenileri; İstanbul, Sasun ve Bitlis ekiplerinin komite üyeleri, sporcuları ve maç durumları:
İstanbul Komite Üyeleri;
Alen Tekbıçak : Dünya Olimpiyat Komitesi Türkiye Üyesi
Haygaram Karasu : İstanbul Hamahaygagan Komitesi Başkanı
Diana Altun : Komite Üyesi ve Komite Genel Koordinatörü
Şahnur Kazancı : Komite Üyesi
Berfin Yeva Demirciyan Tufan : Komite Üyesi/Voleybol Branş Sorumlusu
Sarven Çakmak : Komite Üyesi/Satranç Branş Sorumlusu
Julia Erbek : Komite Üyesi/Satranç Branş Sorumlusu
Vartan Balmumcuyan : Komite Üyesi/Masa Tenisi Branş Sorumlusu
Sona Cermatyan: Komşite Üyesi/Masa Tenisi Branş Sorumlusu
Jilda Bal : Komite Üyesi/Atletizm ve Bisiklet Branş Sorumlusu
Aret Mıgırdiçoğlu : Komite Üyesi/Basketbol Branş Sorumlusu
Haçik İngilizoğlu : Komite Üyesi/İdareci
Saro Akçelyan : Komite Üyesi/İdareci
Selin Gezeroğlu : Komite Üyesi/Tenis Branş Sorumlusu
Zare Karakaş : Komite Üyesi
Sason-Bitlis Komite Üyeleri :
Efrim Bağ: Dünya Olimpiyat Komitesi Türkiye Üyesi
Aram Demir :Sasun Hamahaygagan Komitesi Başkanı
Elis Ülütaş: Komite Üyesi / Komite Koordinatörü
Turgay Kap: Komite Üyesi / Futbol Branş Sorumlusu
Aras Bağ: Komite Üyesi / Basketbol Branş Sorumlusu
Aren Bağ: Komite Üyesi / Futsal Branş Sorumlusu
Aydın Arslan: Komite Üyesi / İdareci
Setrak Taş: Komite Üyesi / İdareci
Sami Artan: Komite Üyesi / İdareci
Kığan Ülütaş: Komite Üyesi / İdareci
Murat Şarklı: Komite Üyesi / İdareci
Gülnaz Ülütaş: Komite Üyesi / İdareci
Nazlı Danacıoğlu: Komite Üyesi / İdareci
Murat Şarklı: Komite Üyesi / İdareci
Halil İç: Komite Üyesi / İdareci
Nevzat Demirci: Komite Üyesi / İdareci
Murat İç: Komite Üyesi / İdareci
Hayrettin Karaman: Komite Üyesi / İdareci
Bedo Taş: Komite Üyesi / İdareci
Aruş Avcı: Komite Üyesi / İdareci
Armen Demir: Komite Üyesi / İdareci
Satranç
Hamahaygagan oyunları satranç turnuvası 8-9-10 Ağustos tarihlerinde Tigran Petrosian Satranç Evi’nde gerçekleşti. Toplamda 163 Sporcunun mücadele verdiği turnuvaya İstanbul ekibi 7 sporcu ile katıldı. 9 tur sonunda ;
- Sarven Çakmak 4,5 puan ile 79.
- Adrian Elibol 4 Puan İle 93.
- Andre Lukas Demirci 4 Puan İle 97.
- Aren Kirpikyan 4 Puan İle 109.
- Melik Mıgırdiçyan 4 Puan İle 110.
- Ruben Toros 4 Puan İle 115.
- Sevan Koyuncu 3 Puan İle 131. olmuşlardır.
Masa Tenisi
Masa Tenisi Branşında iki ayrı takım olarak katılan İstanbul ekibi;
İstanbul 1 Takımı
- İshak Yıldırım (Kaptan)
- Aras Aynaz
- Aras Örnek
İstanbul 2 Takımı
- Kirkor Tavityan
- Alek Kılıçyan
Karşılaşmalar;
İstanbul1-Gürcistan
İstanbul 2-Sevan
İstanbul 1-Yerevan
İstanbul 2-Tabriz
Gürcistan’ı yenen takım diğer maçlarda yenilmiştir.
TENİS
Tenis maçları tek set, 8 Game üzerinden oynandı.
Eleme maçı yapmayan sporcular otomatik olarak tur atlayarak 1. Tur maçı yaptılar.
Takım Oyuncuları:
- Temi Hisarli
- Talya Gezeroğlu
- Jan Kami Çopur
- Alen Boğos Mazmanyan
- Paren Mezedur
- Minas Mezedur
İlk tur maçlarında ;Paren Mezedur, Los Angeles ekibinden Derek Esraelian ile karşılaştı, 8-1 ‘lik bir galibiyet aldı. İkinci turda 8-3 kaybeden Mezedur elendi.
Temi Hisarlı Yerevanlı rakibi Maria Kiniyan’ı 8 – 4 mağlup etti. İkinci turda da rakibini 8-1 yenen Hisarlı, üçüncü turda elendi.
Talya Gezeroğlu Rus Rakibi ile oynadığı maçı 8-2’lik bir skorla galip tamamladı. İkinci turda hükmen galip gelen Gezeroğlu,üçüncü turda elendi.
Çiftlerde mücadele eden
Alen Mazmanyan + Minas Mezedur ve Paren Mezedur + Jan Kami Çopur ilk turda elendiler.
Basketbol Erkek
Takım Oyuncuları;
- Alen Kösedağ-Antrenör
- Eren Burak Altıgöz
- Sevan Yaranuş
- Aksel Barutciyan
- Edvin Sivaslıoğlu
- Burak Seçgin
- Sercan Sümer
- Aykun Haçikoğlu
- Aras Merdinyan
- Arsen Bolak
- Cem Timirci
- Vartan Mamiganyan
- Melvin Hisarlı
- Burak Özağazar
- Andre Tekbıçak
- Arda Sarıkaya
- Arden Çakmak
Basketbolda İstanbul-Bitlis ekibi Kahire’ye 51-46 yenildi.
İstanbul&Bitlis sonraki maçta Montreal’e 62-70 yenilirken, Daşir’i 102-37 yendi.
10 Ağustos’ta oynanan maçta İstanbul&Bitlis, Beverly Hills’e 86-45 mağlup oldu.
İstanbul&Bitlis, 12 Ağustos Cumartesi günkü maçta Berlin takımına 83-76 mağlup oldu.
Futbol
Futbolda Kuveyt ile karşı karşıya gelen Sasun takımı maçı 1-0 aldı.
SASUN : 1 PARAKAR : 0
- Anthony Kuzucu
- Antony Sürer
- Aras Kartal Çitçiyan
- Arda Boztaş
- Arda Harunyan
- Arek Bolak
- Burak Sümer
- Can Boyacı
- Can Ehican
- Yusuf Begiç
- Erman Deniz
- Heros Ohan Yeşil
- Matias Taş
- Murat Maraşlıoglu
- Rodi Gez
- Kamer Düvenci
- Sayat Kuş
- Futsal
- Andy Kumasoglu
- Ararat Karaman
- Aren Bağ
- Arno Bağ
- Arsen Vural
- Arşenk Norşen
- Artun Ülütaş
- Ganç Bağ
- Garbis Kap
- Kamer Değirmenci
- Masis Nareg Karaman
- Özkan Demirci
- Viken Bağ
- Ares Kaplan
- Nareg Ülütaş
- Lukas Artan
- Sarven Mığdısı
- Aren Düvenci
- Artun Kalk
- Yetvart Yıldırım
- Alen Avcı
- Şahin Aydın – Antrenör
- Turgay Kap – Antrenör
- Melkun Arık – Antrenör
Futsal
Futsal’da ise Sasun çekişmeli geçen maçta Lübnan Antilyas ekibine 2-1 yenildi.
Bitlis Futsal Takımı ise Zağgazort Takımını 3-2 yendi.
Takım Oyuncuları:
- Andy Kumasoglu
- Ararat Karaman
- Aren Bağ
- Arno Bağ
- Arsen Vural
- Arşenk Norşen
- Artun Ülütaş
- Ganç Bağ
- Garbis Kap
- Kamer Değirmenci
- Masis Nareg Karaman
- Özkan Demirci
- Viken Bağ
- Ares Kaplan
- Nareg Ülütaş
- Lukas Artan
- Sarven Mığdısı
- Aren Düvenci
- Artun Kalk
- Yetvart Yıldırım
- Alen Avcı
Kadın Voleybol
Antrenör : Alen Narsüz
- Nayra Akavafyan
- Salpi Mor
- Arev Algan
- Karun Algan
- Arev Şimşek
- Maral Şimşek
- Tamar Yaşguçlukal
- Beril Hançer
- Desil Kara
- Serda Yeraz Beşiktaşlıyan
- Lara Düvenci
- Berfin Yeva Demirciyan Tufan
İlk maçını Yerevan ile oynayan İstanbul kadın voleybol takımı, Yerevan’a 3-1 mağlup oldu. İkinci maçında Pasadena’yı ise 3-0 mağlup etti.
Bir sonraki maçında Sisian’ı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Voleybol Kadın takımı,
16 Ağustos’taki maçta Glandale’i de 3-2 yenerek finale yükseldi.
17 Ağustos’ta Yerevan ile yaptığı çekişmeli maçı 3-2 kaybeden İstanbul takımı oyunları ikinci olarak bitirdi ve takımlarımız arasında en iyi dereceye erişti.
Voleybol Erkek
Voleybol Erkek’te İstanbul ekibi ilk maçında Gümrü’ye 3-2 yenildi.
İstanbul daha sonra Krasnodar ile karşı karşıya geldi. İstanbul sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İstanbul Ahılkelek’i de 3-1 yenmeyi başardı, ancak Yeghegnadzor ekibine 3-0 yenilerek elendi.
Antrenör:Anjel Yelegen
- Kami Yeşil
- Sevag Büyüksimkeşyan
- Aras Karamızrak
- Robert Hırant Andan
- Yusuf Demirci
- Artin Demirci
- Manuk Erçömlek
- Sayat Çağla
- Ari Ohanoğlu
- Lutfi Can Barış
- Artun Toros Arzivyan
- Arek Altıparmak
Bisiklet
İstanbul ekibi, bu yıl ilk defa Hamahaygagan Oyunlarına bisiklet branşında sporcu götürdü. 17 ülke sporcusunun katıldığı ve Sevan Gölü parkur alanında gerçekleşen bisiklet yarışında Jilda Bal, 12Km’lik parkuru 9. olarak bitirerek başarılı bir temsiliyet gösterdi.
Süre 23:44
Atletizm
Atletizim branşını İstanbul ekibinden Arda Arat temsil etti.
Finale kalma başarısı gösteren Voleybol Kız takımı madalya töreni sonrası 18 Ağustos Cuma günü İstanbul Hamahaygagan Komitesi Başkanı Haygaram Karasu ile birlikte yurda döndüler.
İlk yorum yapan siz olun