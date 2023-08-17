Papaza ‘Kelime-i Şehadet’ getirtmeye çalıştı: Yasal işlem başlatıldı

Apostolos Andreas Manastırı’na giden Mehmet Erol Muavili isimli şahıs, papazın yanına giderek Kelime-i Şehadet getirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Muavili hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kıbrıs’ta Karpaz Yarımadası’nın en ucu olan Zafer Burnu’nun güneyinde bulunan Apostolos Andreas Manastırı’na turist götürmek için giden Mehmet Erol Muavili isimli şahıs, manastırda görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şehadet getirdi ve o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan videoya gelen sert tepkiler sonrası Mehmet Erol Muavili, paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Videonun kaldırılması sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Muavili, paylaşımının farklı noktalara taşınmaması için videoyu kaldırdığını ve paylaşımda herhangi bir suç varsa kamuoyundan özür dilediğini duyurdu.

KKTC İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Yasal işlem başlatıldığının belirten Oğuz, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz da bulunan Apostolos Andreas kilisesinde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur.”

Cumhuriyet Gazetesi