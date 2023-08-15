Ankara’nın Musevi Sinagogu

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara’da birçok kilise bulunuyor. Ankaralı seyahat severler için ‘Ankara’nın Kiliseleri ve Sinagogu’ serisinin bugünkü durağı Sinagog-Musevi Cemiyeti.

ÖZEL HABER: ANADOLUGAZETE.COM.TR

Birçok semavi dine ev sahipliği yapmış olan Ankara, 750 yıldırsinagoglara ev sahipliği yapıyor. Ankara Musevi Sinagogu da Yahudi Mahallesi’nde bunlardan biri. Son kalan Sinagog 1907 yılında inşa edildi.

Samanpazarı semtinde, eski adıyla ‘Yahudi Mahallesi‘, günümüzde ise ‘Sakalar‘ olarak anılan mahallede Birlik Sokak’ta bulunan sinagog, yüksek duvarlarla çevrilmiş bir avlunun ortasında kesme taş bloklardan inşa edilmiştir.

Bugün mahallede Yahudiler yaşamıyor. Hatta böyle bir mahallenin varlığından çok az bir kesim haberdar. Unutulmaya yüz tutmuş bu mahallenin din kültür turizmi açısından birçok ziyaretçisi bulunuyor. Sinagog demir kapıyla kapatılmış ve kapalı bir halde.

SİNAGOGUN MİMARİSİ

Eski Sinagog’un yaşanan bir yangın sonrası zarar gördüğü ve 1834’te tekrar yapılmasına karar verildiği biliniyor. Eski Sinagog yerine son Ankara Musevi Sinagog’u ise 1907’de İtalyan mimarlar tarafından yeniden inşa edildi. 1997 yılında da bir tadilat ve revizyon gören Sinagog, Ankara Musevi İbadethanesi Vakfı tarafından yönetilmektedir.

https://www.anadolugazete.com.tr/ankara/ankaranin-sinagogu-musevi-sinagogu-127628h.htm