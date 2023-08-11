İskenderun Ortodoks Kilisesi’nin Çan Kuleleri Korunması için Bahçeye Konuldu

Deprem felaketinde ağır hasar alan İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’nin ön cephesi yıkılmıştı. Yaşanan yıkımın ardından kilise binasının her iki tarafında bulunan çan kuleleri de büyük tehlike arz ediyordu. Olası bir kazanın yaşanmaması için bu çan kuleleri kontrollü bir şekilde yerlerinden çıkarıldı.

6 Şubat depreminde büyük hasar yaşanan İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’nde, büyük tehlike arz eden çan kulelerinin yerlerinden çıkarılma işlemine başlandı. Vinç desteğiyle gerçekleştirilen işlemlerin öncesinde ise olası bir duvar çökmesi ihtimaline karşı, dışardan L şeklinde demir profillerle destekler de yapıldı. Restorasyon çalışmaları başladığında çan kuleleri aslına uygun olarak yeniden monte edilecek.

Çan Kulelerinin çıkarılma işlemleri, İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf yönetimince alınan tedbir kararlı doğrultusunda gerçekleştirildi.

İskenderun Kilisesi aynı kaderi yapımından kısa bir süre sonra da yaşamıştı. 1860’lı yıllarda inşasına başlanan kilise, yapım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ibadete açılmış ve 1872 yılında Hatay’da meydana gelen yine büyük ve yıkıcı depremde hasar görmüştü. Yeniden restore edilerek 1876 yılında tekrar ibadete açılmıştı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/iskenderun-ortodoks-kilisesinin-can-kuleleri-korunmasi-icin-bahceye-konuldu/