Şişli Spor Kulübü Yaz Spor Okulları bugün başlıyor

HYETERT – Bir yaz klasiği olan Şişli Spor Kulübü Kınalıada Yaz Spor Okulları 3 Temmuz’da başlıyor.

Kulüp bu yaz da, sporun büyülü dünyasına adım atmak ve çocukların kendi yeteneklerini keşfetmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor. Voleybol, Satranç, Tenis, Basketbol, Masa Tenisi ve Atletizm branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim verilecek.

Voleybol: Rakiplerinize karşı üstünlük sağlamak ve smaçlarınızı geliştirmek için mükemmel bir seçenek!

Satranç: Zekanızı test etmek, strateji becerilerinizi geliştirmek ve satranç dünyasında şampiyonluk yolunda ilerlemek için sizi bekliyoruz!

Tenis: Topa hâkim olmanın keyfini çıkarmak ve kortta mükemmel bir oyun sergilemek için bu branşı kaçırmayın!

Basketbol: Sürat, atış becerileri ve takım çalışmasıyla parlayan bir yıldız olmak isterseniz, bu yaz okulu tam size göre!

Masa Tenisi: Hızlı reflekslerinizle rakiplerinizi alt etmek ve yeteneklerinizi masaya yansıtmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Atletizm: Hız, dayanıklılık ve koordinasyon becerilerinizi geliştirmek, atletizm alanında yeni başarılara imza atmak için sizleri bekliyoruz!

Şişli Spor Kulübü, Kınalıada Yaz Spor Okulları’na katılarak yaz tatilini aktif ve keyifli geçirmek, farklı yaş gruplarına uygun derslerle sporun gücünü keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor!

Detaylı bilgi ve kayıt için :

+90 (212) 293 91 53

+90 (531) 306 92 29 ( Talya ŞAŞMAZ)

+90 (542) 412 05 20 (Arto PEHLİVANYAN)