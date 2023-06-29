Güzellik yarışması jürisi karşısına çıkan Selin Gurdikyan: Annemin mirasını taşıyorum

Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk’in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere Polonya’da hazırlık kampında. İlk kez jüri karşısına çıkan Gurdikyan, “Annemin ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyorum” dedi.

1983’te Türkiye Güzeli, 1984’te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk’in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere Polonya’ya gitti.

Diğer yarışmacılarla birlikte kampa giren 22 yaşındaki Gurdikyan, önceki gün yapılan açılış töreninde jüri karşısına çıktı. Sosyal medyada bir video paylaşarak açılış hakkında bilgi veren Gurdikyan, şunları söyledi:



“Bizden sahneye çıktığımızda hem ülkemizle hem de kendimizle ilgili küçük bir bilgi vermemiz istendi. Ben de Türkiye’yle ilgili dünyada iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğundan bahsettim. Kendimle ilgili ilginç bir bilgi olarak da annemin zamanında Miss Turkey ve sonrasında da Miss Europe seçildiğini anlattım. Şu anda da sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuşum gibi hissettiğimi söyledim.”

26 Haziran’da Polonya’ya giden Gurdikyan’ın hazırlık kampı üç hafta sürecek. Yarışmanın finali ise 14 Temmuz’da yapılacak.

Kampta düzenlenecek “podyum yürüyüşü”, “en zarif gece elbisesi” gibi mini yarışmalara da katılacak olan Gurdikyan, dört ayrı modacının hazırladığı kıyafetleri giyecek.



Yarışmalarda Erol Albayrak, Arzu Kaprol, Cihan Nacar ve Fırat Neziroğlu imzalı kıyafetlerle podyumda yürüyecek.



Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında, Türkiye’nin birinci güzeli tacını takan isim Nursena Say olurken, üçüncü olarak Miss Supranational seçilen Selin Erberk Gurdikyan adından söz ettirmişti.

1,78 metre boyunda olan Gurdikyan, Florida Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. 1983 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda Miss Europe 1984 birincisi de olan Neşe Erberk’in Ayk Gurdikyan ile evliliğinden dünyaya geldi. Üçüz olarak doğan Selin Erberk Gurdikyan’ın kardeşlerinin adları Alin ve Lara.

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