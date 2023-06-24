ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ FUTSAL TAKIMI BU YIL DA ŞAMPİYON

HYETERT – TFF Futsal Ligi 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Şişli Spor Kulübü Oldu.

2021-2022 sezonunda Türkiye Şampiyonu olarak UEFA’da ülkemizi temsil eden ve ev sahipliği yapan Şişli Spor Kulübü Futsal takımı, 2022-2023 sezonunu da şampiyon olarak tamamladı ve tüm sevenlerine ülkemizi ikinci kez UEFA Futsal Şampiyonlar Liginde temsil edecek olmanın gururunu yaşattı.

Ligdeki 14 haftayı lider olarak tamamlayarak, finalleri İstanbul’da oynama hakkı kazananan Şişli’nin Başkanı Alen Tekbıçak ve Yönetim Kurulu üyelerinin finaller öncesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerin neticesinde müsabakaların, Bahçelievler Şehit Er Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde oynanmasına karar verildi. Final maçları öncesi aynı tesis içinde kamp izni alan yönetim, teknik sorumlu Cihan Özdemir nezaretinde günde çift idman yaparak maçlara hazırlandılar.

İki maç üzerinden oynanan final serisinde, Şişli Spor Kulübü ile Bingöl Gençlik Spor Kulübü şampiyonluk mücadelesi verdiler. İlk maçta tribünde sayıca fazla olan Bingöl Gençlik taraftarlarının baskısı ile ilk devreyi 4-2 geride kapatan Şişli, ikinci yarıda Cihan Hoca’nın “Uçan Kaleci’li” oyuna geçmesi, oyunu sürekli rakip sahaya yığması ve oyuncuların da bu aktif oyunda daha fazla sorumluluk alması sonucu, devreyi gol yemeden ve 4 gol atarak bitirdi ve maçı 6-4 kazandı.

Yine aynı salonda, 22 Haziran Perşembe günü oynanan serinin ikinci maçı boyunca oldukça iyi ve üstün bir oyun sergileyen İstanbul temsilcisi Şişli, maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı ve ikinci yarıda bulduğu 5 golle mücadeleden 8-2 galip ayrılarak sezonu şampiyon tamamladı.

Köklü kulüp tarihinin sayfalarına ikinci defa bu büyük başarıyı yazdıran takımın her aşamasında yanında olan branş yöneticisi Arek Dolar, yönetici yardımcısı Haçik İngilizoğlu, teknik sorumlusu Cihan Özdemir ve takım kaptanı Saro Sarafyan büyük destek verdiler.

Final maçlarının sonunda kupa, madalya ve ödülleri TFF FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or, Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya, Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, Plaj Futbolu ve Futsal Ligler ve Milli Takımlar İdari Sorumlusu Can Günal takdim ettiler.

Her iki maçı da değerli spor spikeri Sn. Emre Tilev anlattı. Final maçı TFF ve Luys TV ortak canlı olarak yayınlandı. Maçlar ve ödül töreni TFF Youtube kanalından izlenebilir.

Şampiyonlar liginin kura çekimi 05 Temmuz 2023 Çarşamba günü İsviçre’nin Nyon kentinde Türkiye saati ile saat 15:00’te yapılacak ve UEFA’nın Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Tüm teknik ekibi ve oyuncuları kutluyor ve Şampiyonlar Liginde şanslı bir kura ile birlikte başarılar diliyoruz.

Kaynak : Şişli Spor Kulübü