IŞİD’in kaçırdığı 6 Ezidi kadın 9 yıl sonra evlerine döndü

DUVAR – IŞİD tarafından 2014 yılında Şengal’de kaçırılan 6 Ezidi kadın, 9 yıl aradan sonra ailelerine geri döndü. Ezidi kadınlar, Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.

Rudaw’ın haberine göre 9 yıl sonra ailesine kavuşan Sabrin Elyas, “Çok mutlu ve rahatım. Allah’a şükürler olsun ki ailem ve arkadaşlarımla yeniden bir araya geldim. Bugün hayatımın en mutlu günü” dedi. Rihan İsmail, özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve ayrıca kendileri için böyle bir karşılama töreni düzenlenmesinden son derece memnun olduğunu söyledi. Kadınların akrabası Naim Hayadar da, “Dönmeleri hepimizi mutlu etti. Allah yardımcımız olsun. Kaçırılan diğer insanlarımızın da ailelerinin yanına dönmesini, anne, babası ve akrabalarının yanında yaşamasını istiyoruz” dedi.

IŞİD'in 2014 yılında #Şengal'de kaçırdığı 6 Ezidi #Kürt kadın geçtiğimiz günlerde kurtarılmıştı Ezidi kadılar 9 yıl sonra Duhok'ta ailelerine kavuştu pic.twitter.com/N06fTmDKgq — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) June 7, 2023

2 BİN 693 KİŞİ KAYIP

Ezidileri Kurtarma Ofisi’nin Mart 2023’te paylaştığı verilerine göre IŞİD Ağustos 2014’te Şengal ve çevresinde 6 bin 417 Ezidi Kürdü kaçırdı. Bunlarda 3 bin 548’si kadın, 2 bin 869’u erkekti. Aynı verilere göre, şu ana kadar 3 bin 562’si kurtarıldı ve 2 bin 693’ü hala kayıp.

Birleşmiş Milletler, 2016 yılında yaptığı açıklamada yaşananları “soykırım” olarak adlandırdı.

Kürdistan Parlamentosu da 3 Ağustos’u ‘Ezidi Soykırımı Günü’ olarak ilan etti. Son olarak Almanya, Ezidi Soykırımı’nı tanıdı. (HABER MERKEZİ)

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