Ararat Mirzoyan Hakan Fidan ile telefonda görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, seçim sonrası oluşturulan yeni kabinede Dışişleri Bakanı görevine getirilen Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan basıınna yansıyan haberlere göre Ararat Mirzoyan, Hakan Fidan’ı Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesinden dolayı tebrik etti.

Haberlere göre iki taraf, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için çalışmaya devam etme isteklerini ifade ettiler.

Hakan Fidan Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine yeni kabinede göreve getirildi. Fidan uzun süredir MİT Müsteşarlığı görevini yürütüyordu.

Agos