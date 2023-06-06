Paşinyan’ın Ankara ziyaretinin Ermenistan’daki yankıları

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılması Ermenistan’da yankı yarattı. Hükümet ziyareti savunurken, eleştirilere de yanıt veriyor. Ziyaret vesilesiyle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceği de tartışılıyor.

Ermenistan Parlamentosu’nda öncelikle Paşinyan’ın protokolde Aliyev’in arkasındaki koltuğa oturması eleştirildi. Parlamentodaki Ermenistan ittifakının mensubu Artur Khachatryan, “100 sandalye arasından Aliyev’in arkasındaki koltuğa oturtmak tesadüf olamaz, kabul edelim” çıkışında bulundu.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise muhalefet eleştirilerini yersiz buldu. Mirzoyan’a göre Erdoğan’ın yemin töreninde Paşinyan ikinci sıradaydı çünkü protokol böyleydi. Mirzoyan “Bu çok resmi bir yaklaşım. Tüm başbakanlar ikinci sırada oturuyordu” dedi.

Türkolog Ruben Melkonyan’a göre Türkiye’nin 1990’larda Ermenistan’a sunduğu ön koşullar bugün daha da tehdit edici hale geldi. Melkonyan “Artık Türkiye’nin önkoşulları, zorluklarla eşdeğer. Ve bu meydan okumaların her biri, devletimizin kilit meselelerine atıfta bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi yolunda Türkiye’nin sunduğu ön koşulların yerine getirilmesi Ermeni kimliğine ve devletine önemli bir darbe indirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise, normalleşme süreci çerçevesinde Türkiye’nin herhangi bir ön koşul ileri sürmediği konusunda parlamentoya güvence verdi. Mirzoyan “Her iki taraf da bildiğiniz gibi önkoşul olmadığını defalarca dile getirdi ve vurguladı. Amacımız ilişkilerin nihai olarak çözülmesidir. Bir dizi üst düzey yetkili, bu konudaki görüşlerini defalarca dile getirdi. Ermeni Soykırımı gerçeğinin tanınması ve kınanması konusu bugün bu tartışmaların bir parçası değil. Gündemde böyle bir soru yok” diye konuştu

Oskanyan’dan eleştiri

Ermenistan’ın eski dışişleri bakanı Vartan Oskanyan ise kendi facebook sayfasından Paşinyan’ın ziyaretini eleştirdi.

Oskanyan “Paşinyan, depremden sonra Türkiye’ye yardım sağlayarak ve Erdoğan’ın yemin törenine katılarak Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin çözümü konusunda Türkiye’yi etkileyemeyeceğini anlamadı. Türkiye uygun gördüğü zaman adımını atacaktır. Ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırını açmanın ve diplomatik ilişkiler kurmanın anahtarı Bakü’dedir. Şimdi Dağlık Karabağ Bakü’ye teslim edildiğine ve Azerbaycan’ın diğer şartları da yakında yerine getirileceğine göre, ziyaret olsun ya da olmasın Türkiye sınırı açacaktır” dedi.

Oskanyan “Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, herhalde Türkiye’nin Fransa ve Yunanistan ile ilişkilerinden daha önemli değildir. Ancak ne Macron ne de Miçotakis o törene katılmadı, çünkü -kanımca- Erdoğan onlara bizzat hakaret etmişti. Doğru olan gitmemekti, tüm Ermeni halkı içinde bu ziyaretten acı duyacak tek bir kişi bile vardıysa, gitmeye gerek yoktu, çünkü gitmemekle kaybedecek bir şeyimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, tert.am)

Agos