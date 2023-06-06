Onur Yürüyüşü’nden desteğini çeken belediyeye tepki: ‘Katolik Taliban’

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Roma’da gelecek Cumartesi yapılacak ‘’Roma Pride 2023’’ etkinliğine günler kala Lazio bölge yönetimi, Onur Yürüyüşü’nden sponsorluğunu çekme kararı aldığını açıkladı. Geçen Şubat ayındaki seçimlerle merkez-soldan sağ partilere geçen bölge yönetimi, ‘medeni haklara bağlılığını’ bildirdi ancak kurum olarak ‘yasa dışı davranışları teşvik etmeyi amaçlayan gösterileri’ destekleyemeyeceklerin belirtti.

‘YENİ BAŞKAN SEÇİM BORCUNU ÖDÜYOR’

Son seçimlerde iktidardaki sağ koalisyon hükümetinin desteklediği ve Lazio Bölge Başkanı seçilen Francesco Rocca’nın Onur Yürüyüşü’nden sponsorluğunu çekme kararı, hem muhalefetin hem de LGBTİ+ hakları savunucularının tepkisini çekti. Basındaki haberlere göre, Lazio bölgesinin kararı, kürtaj ve eşcinsel evlilikleri karşıtı Pro Vita&Famiglia (Yaşam ve Ailesi Yanlısı) isimli örgütün tepkisinin ardından geldi.

“Eşcinsel Kültürü Derneği” Mario Mieli, Lazio Bölge Başkanı Francesco Rocca’nın yürüyüşten sponsorluğu çekme kararının Katolik gruplara ‘seçim borcunu ödeme’ adımı olduğunu öne sürdü. Roma Onur Yürüyüşü Sözcüsü Mario Colamarino da ‘’Lazio Bölgesi bir avuç Katolik Taliban’a değil bizlere de ait’’ diyerek tepki gösterdi. Colamarino ayrıca, bu karar sonrası Onur Yürüyüşü’ne daha fazla katılım beklediklerini belirterek, Pro Vita&Famiglia grubuna ve bölge yönetimine ironik bir dille teşekkür etti.

ROMA BELEDİYESİ’NDEN DESTEK: ‘BÜTÜN YURTTAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ’

Muhalefetten de Lazio yönetiminin kararına eleştiriler ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne destek açıklamaları geldi. Merkez soldaki Demokratik Parti’den (PD) Lazio bölgesinin önceki başkanı Nicola Zingaretti, ‘’Bölge Başkanı’yken yaptığım gibi Cumartesi günü de Roma Onur Yürüyüşü’nde olacağım. Bireylerin haklarını savunanlardan korkmamak gerekir. Bu hakları reddedenlerle savaşmak gerekir” açıklamasında bulundu.

Roma’nın Demokratik Partili Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün ‘hem LGBT+ topluluğu hem de ayrımcılıkla mücadele eden ve hakları savunan bütün vatandaşlar için önemli bir gösteri olduğunu’ söyledi. Roma Belediye Başkanı, ‘’Bu yüzden başkent Roma, etkinliğe desteğini garanti eder ve bu yüzden Cumartesi günü ben de Onur Yürüyüşü için meydanda olacağım’’ ifadelerini kullandı.

İTALYA’DA 2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA İLK AŞIRI SAĞCI HÜKÜMET

İtalya’da geçen yıl Eylül 2022’de yapılan genel seçimler sonrası, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti liderliğinde hükümet kurulmuştu. Siyasete neo-faşist hareketlerde başlayan Başbakan Giorgia Meloni, seçim kampanyasında ‘LGBTİ+ lobi’ ve ‘toplumsal cinsiyet ideolojisi’ diye nitelediği kavramlara karşı sert çıkışlar yapmıştı. Meloni liderliğindeki sağ koalisyon yönetiminde LGBTİ+ hakları açısından tartışma yaratan adımlar atıldı.

Hükümetten belediyelere eşcinsel çiftlerin çocuklarının yasal ebeveynleri olarak kayıt yaptırmasını durdurma talimatı gitti. Hükümet ayrıca, ‘kiralık rahim’ olarak nitelediği taşıyıcı anneliği ‘evrensel suç’ ilan etme girişiminde bulundu. İtalya’da zaten yasa dışı olan bu uygulamayı yurt dışında yapanların da cezalandırılmasını öngören bir tasarı parlamentoya sunuldu. (DIŞ HABERLER)

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