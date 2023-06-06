İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan Ermenistan’da

İstanbul Ermeni Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan, Yüksek Ruhani Şura’nın toplantılarına katılmak üzere 6 Haziran tarihinde Ermenistan’a gelecek.

İstanbul Ermeni Patrikhanesi tarafından aktarılan bilgilere göre Başepiskopos Sahak Maşalyan 5 Haziran 2023 Pazartesi günü gece geç saatlerde Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin başkanlığında düzenlenecek Yüksek Ruhani Şura’nın oturumlarına katılmak üzere Ermenistan’a geldi.

Ana Taht Surp Eçmiadzin’de gerçekleşecek tören ve oturumların ardından İstanbul Ermeni Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan 13 Haziran’da İstanbul Patrikhanesi’ne geri dönecek.

ERMENİ HABER AJANSI