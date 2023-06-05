Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelmesi nasıl bir mesaj verdi?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni” kapsamında birçok dünya lideri bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katılımcılar arasındaydı. Peki Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın bu törene katılımı ne anlama geliyor? Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri hangi yöne evriliyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı. AA