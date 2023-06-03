‘Büyük Ermenistan’ hayali led ekranda: Erivan provokatif haritayı yeniledi

VAN GÖLÜ DE HARİTADA

15 ayrı Ermeni bölgesine ayrılmış haritada Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’ın bazı toprakları, sözde ‘Büyük Ermenistan’a dahil edilmiş durumda. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir bölümü, özellikle de Van Gölü ve çevresi ‘Büyük Ermenistan’ın tarihi bir parçası olarak gösteriliyor.

Konuyu daha önce de dile getiren Azerbaycan’ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, yapılan değişikliği fotoğraflarıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı. “Erivan metrosundaki ‘Büyük Ermenistan’ haritası güncellendi” diyen Azeri Büyükelçi, “Gerçekten çok üzücü. Ermenistan yönetimi kendi sınırları içinde yaşamayı ne kadar erken öğrenirse, tüm bölge için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı. Aghayev, daha önce de aynı haritayı, bölgede daha fazla kan dökülmesine sebep olan radikal Ermeni yayılmacılarının bir fantezisi olarak nitelemiş; yalnızca Ermenistan’ın kendi sınırlarını kabul etmesiyle Kafkasya’ya barış gelebileceğini belirtmişti.

Hürriyet Gazetesi