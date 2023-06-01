Saraçhane Arkeoloji Parkı’ndaki kazılarda Pan heykeli bulundu

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat: “Daha önce bulduğumuz heykelle beraber İstanbul’un kayıp Roma Sarayı bölümüne ulaştığımızı görüyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Aziz Polieuktos Kilisesi’nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda yapılan kazı çalışmaları sırasında 1700 yıllık olduğu düşünülen Pan heykeli, topraktan çıkarıldı.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, buluntuyu şöyle duyurdu:

“Tarih fışkıran İstanbul’da bu sabah muhteşem bir arkeolojik buluntu daha açığa çıkardık. Daha önce bulduğumuz heykelle beraber İstanbul’un kayıp Roma Sarayı bölümüne ulaştığımızı görüyoruz.”

Heykelin, Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından alınarak müze deposuna kaldırıldığı, gerekli uzman incelemesi sonrasında da kesin tarihleme yapılacağı belirtildi.

Önceki buluntu

İBB Miras, Aziz Polieuktos Kilisesi’nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda 8 Haziran 2022 tarihinden itibaren kazı çalışmalarını yürütüyor.

Polat, 31 Mart 2023’te de ana yapının kuzey tarafında dolgu içerisinde bir heykel buluntusu saptandığını duyurmuştu. Mermer malzemeden yapılan heykelin baş ve bacakları ile sağ kolu omuz hizasından kırıldığı tespit edilmişti.

Pan hakkında

Yunan mitolojisinde doğa, ormanlar, kırlar, çobanlık, dağlar ve çalılıkların tanrısı. Çobanların ve çobanlıkla ilgili faaliyetlerin koruyucusu olarak kabul edilir.

Genellikle yarı insan yarı keçi şeklinde tasvir edilir. İnsan bedenine sahipken bacakları keçi bacaklarıdır, boynuzu, kıvırcık saçları ve genellikle flüt çalar. Etkileyici bir müzisyen olarak kabul edilir ve flüt çalmasıyla tanınır.

“Panik” kelimesi Pan’ın isminden türetilmiştir, çünkü Pan’ın beklenmedik sesleriyle çobanları korkutma yeteneğine inanılırdı.

Hermes’in oğlu olarak kabul edilir ve Artemis ile yakın bir ilişkisi olduğuna inanılır.

Kaynak: britannica.com.

(TY)

bianet